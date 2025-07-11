«Ньюкасл» покупает у «Ноттингема» Элангу за £55 млн . И это круто для «МЮ» – знаете, почему? 💸

BBC сообщает, что «Ньюкасл» договорился с «Ноттингем Форест» о подписании Энтони Эланги за £55 млн. Позже информацию подтвердил и клуб.

Но есть нюанс: два года назад хавбек выступал за «Манчестер Юнайтед». В договоре с «Ноттингемом» был прописан пункт, по которому «Юнайтед» получает 15% от суммы следующей продажи игрока, превышающей £15 млн. Соответственно «МЮ» получит долю от £40 млн. То есть клубная казна пополнится на £6 млн.

А теперь главный вопрос: Это успех или провал?

С одной стороны, деньги на ровном месте от игрока, который был не нужен клубу.

Но с другой, «Юнайтед» продал воспитанника за £16 млн. А за два года в другом клубе он подорожал более чем в три раза.