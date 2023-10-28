Кайл Уокер: «Маркус Рэшфорд может быть опасен на выходных»

«Я думаю, что Маркус [Рэшфорд] за эти годы показал, что он из тех игроков, которые могут создать проблемы любой команде», - сказал Кайл Уокер в интервью, цитируемом The Independent.

«Он был важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для Англии.

У него много разных качеств, и мы знаем, что на выходных он может быть опасен».

Кстати, в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» Рэшфорд забил гол на 82-й минуте, в результате чего «Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 1–2.

Однако в этом сезоне Рэшфорд не в такой же результативной форме: на данный момент он забил только один гол во всех соревнованиях.