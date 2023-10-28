United Tweets
Блог

Кайл Уокер: «Маркус Рэшфорд может быть опасен на выходных»

Кайл Уокер Кайл Уокер
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

«Я думаю, что Маркус [Рэшфорд] за эти годы показал, что он из тех игроков, которые могут создать проблемы любой команде», - сказал Кайл Уокер в интервью, цитируемом The Independent.

«Он был важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для Англии.

У него много разных качеств, и мы знаем, что на выходных он может быть опасен».

Кстати, в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» Рэшфорд забил гол на 82-й минуте, в результате чего «Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 1–2.

Однако в этом сезоне Рэшфорд не в такой же результативной форме: на данный момент он забил только один гол во всех соревнованиях.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Он может быть опасен только за рулём)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jwjvngm8f9
На выходных от матчей днях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elik1989
В последних 5 матчах был бесполезным, ничего не ведёт к тому, что завтра что-то поменяется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий