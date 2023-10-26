😲 «Гений, нереальный центральный защитник». Рио Фердинанд назвал двух игроков, которые нужны «Юнайтед» для чемпионства

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд знает, как укрепить оборону любимой команды.

«Есть один парень в «Лансе», он хорош. А еще есть уругвайский паренек в «Барселоне» - Араухо. Независимо от того, насколько он стабилен, я убежден, что он гений. Это нереальный центральный защитник.

У него есть все, чтобы преуспеть в Премьер-лиге. Я всегда говорил: чтобы быть успешной командой, вам нужна прочная оборона и несколько похожих игроков.

Посмотрите на команды, которые недавно побеждали в лиге - «Ливерпуль» и «Ман Сити». У них была взаимозаменяемость, особенно на ключевых этапах сезона. «Юнайтед» этим похвастаться не может.

Травма Мартинеса - огромная потеря. Его статус, его характер, его умение играть с мячом были именно тем, что ищет тен Хаг. «Юнайтед» был лучше, когда этот парень выходил на поле.

Но, опять же, вместо каждого игрока, который выбывает и получает травму, получает возможность кто-то другой. На данный момент это Харри Магуайр. Надеюсь, что он продолжит в том же духе», - заявил Фердинанд.

Хотите увидеть в команде Араухо и Данзо? Либо стоит дать шанс паре Магуайр - Эванс?