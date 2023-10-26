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Знакомьтесь с элегантной Майей Линделеф – послом ЮНИСЕФ, основательницей модного бренда и мамой двоих детей

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Футбол Футбол

Жена Виктора Линделефа Майя продолжает радовать поклонников в социальных сетях.

29-летняя девушка накопила огромное количество подписчиков благодаря регулярным постам о моде и бизнесе.

Майя является основательницей модного бренда Lis Bonne Atelier, а также ведет блоги для глянцевого журнала.

Майя, как и Виктор, который переехал на «Олд Траффорд» из «Бенфики» в 2017 году, является послом по правам человека ЮНИСЕФ.

И пара регулярно использует свою платформу, чтобы рассказать о работе, проводимой по защите детей во всем мире.

Майя начала встречаться с Линделефом в 2013 году, а пять лет спустя пара связала себя узами брака.

Они объявили о рождении первенца в марте 2019 года, а второго ребенка — в октябре 2021 года.

По результатам опроса, проведенного Betting Sites.co.uk в прошлом году, шведка была признана самой красивой среди жен футболистов АПЛ. 

2 комментария

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sLp
Уже знакомы))
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di Malkovich
Элегантная - правильное прилагательное, но не на втором фото с мокрыми волосами и в кожаном пиджаке.
0
0
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