«Где бы он ни был, фанаты высмеивали его, и это несправедливо». Джейми Реднапп пристыдил болельщиков за их отношение к Магуайру

Сколько можно.

Джейми Реднапп раскритиковал болельщиков «Манчестер Юнайтед» за насмешки над Харри Магуайром, получившим награду лучшего игрока матча в победе над «Шеффилдом».

Магуайр получил долгожданное место в стартовом составе благодаря своему успешному выступлению против «Брентфорда» и многочисленным травмам среди игроков обороны. И защитник не подвел: он показал отличные 90 минут, активно обостряя игру «дьяволов».

В студии Sky Sports экс-полузащитник «Ливерпуля» пристыдил фанатов:

«Я думаю, что болельщики позорно относились к нему как к профессионалу. Где бы он ни был, даже поклонники его команды и сборной Англии высмеивали его, и это несправедливо.

Сегодня вечером он показал, насколько важен. Конечно же, он совершал ошибки. Все совершают ошибки. В «Манчестер Юнайтед» так много игроков, способных совершать ошибки, как и он. Но они не получат и четверти той критики, которую получает он просто потому, что он Харри Магуайр. Это моментально становится мемом, все начинают об этом говорить.

Думаю ли я, что в долгосрочной перспективе он станет ответом для команды? На самом деле нет, в последнее время он играл хорошо, но я думаю, что ему придется снова пробиваться где-то еще. Но он не заслуживает такого количества ненависти. Я думаю, что это недостойно и позорно».