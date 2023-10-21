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Эпичная сцена. Разочарованный болельщик «Шеффилда» выбежал на поле в конце матча, чтобы предъявить свои претензии Гарначо

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Не выдержал.

В субботу команда Эрика тен Хага одержала тяжелую победу над «Шеффилдом». Голы Скотта Мактоминея и Диогу Далота обеспечили манкунианцам три очка, оставив разочарованными домашние трибуны «Брэмолл Лейн». Один из болельщиков решил заявить о своих чувствах в самом конце игры, когда на 93-й минуте Гарначо заработал штрафной.

Фанат выбежал к боковой линии и начал выкрикивать свои претензии вингеру «красных дьяволов» — мужчина был уверен, что футболист симулировал. Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен удивленно наблюдали за этой картиной, требуя убрать незваного гостя с поля.

 

Но стюарды не торопились, и болельщик начал показывать, как Гарначо, по его мнению, совершил нырок.

В итоге охрана все же добралась до возмутителя спокойствия и увела его с поля.

Когда устал писать безответные претензии в твиттере и решил обратиться напрямую😄

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