Лингард может вернуться в футбол в следующем году. В этом заинтересован лично Стивен Джеррард

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может обрести новый клуб будущим летом.

Предложить работу англичанину готов саудовский «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

30-летний футболист летом получил статус свободного агента, поскольку его контракт с «Ноттингем Форест» истек.

По информации Фабрицио Романо, на подписании настаивает лично Джеррард.

Тем не менее, Стивену придется немного подождать. Лингард не может быть подписан, поскольку у «Аль-Иттифака» предельное количество легионеров в клубе. Кого-то придется отпустить.

Саудовский клуб также может предложить предварительный контракт игроку, чтобы гарантировать его переезд в следующем году.