United Tweets
Блог

Лингард может вернуться в футбол в следующем году. В этом заинтересован лично Стивен Джеррард

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джесси Лингард Джесси Лингард
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Футбол Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может обрести новый клуб будущим летом.

Предложить работу англичанину готов саудовский «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

30-летний футболист летом получил статус свободного агента, поскольку его контракт с «Ноттингем Форест» истек.

По информации Фабрицио Романо, на подписании настаивает лично Джеррард.

Тем не менее, Стивену придется немного подождать. Лингард не может быть подписан, поскольку у «Аль-Иттифака» предельное количество легионеров в клубе. Кого-то придется отпустить.

Саудовский клуб также может предложить предварительный контракт игроку, чтобы гарантировать его переезд в следующем году.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий