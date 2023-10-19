Лингард может вернуться в футбол в следующем году. В этом заинтересован лично Стивен Джеррард
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может обрести новый клуб будущим летом.
Предложить работу англичанину готов саудовский «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.
30-летний футболист летом получил статус свободного агента, поскольку его контракт с «Ноттингем Форест» истек.
По информации Фабрицио Романо, на подписании настаивает лично Джеррард.
Тем не менее, Стивену придется немного подождать. Лингард не может быть подписан, поскольку у «Аль-Иттифака» предельное количество легионеров в клубе. Кого-то придется отпустить.
Саудовский клуб также может предложить предварительный контракт игроку, чтобы гарантировать его переезд в следующем году.
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