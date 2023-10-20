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Кобби Майну готов усилить полузащиту «Юнайтед». Воспитанник клуба удивил своими скиллами на тренировке

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Не пас, а волшебство.

Юный Кобби Майну восстановился от травмы и демонстрирует свои шикарные навыки на тренировках.

18-летний игрок смог впечатлить тренерский штаб во время предсезонки, но на заключительном этапе тура манкунианцев по США в товарищеском матче против «Реала» он получил тяжелую травму лодыжки. Начало сезона юный полузащитник посвятил восстановлению, и пару недель назад он наконец присоединился к тренировкам с командой.

Судя по всему, Майну близок к возращению на поле. Учитывая, насыщенный календарь «красных дьяволов» и травму Каземиро, это будет более чем своевременно. Дебюта воспитанника «Юнайтед» в новом сезоне точно стоит ждать, только посмотрите, какой великолепный пас он продемонстрировал на тренировке.

Передача, которой мог бы гордиться сам Роналдиньо. Этот парень еще покажет, на что способен.

Осталось только дождаться.

1 комментарий

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red hikkikomori
Сломали парнишку Мадридские костоломы, не надо больше с ними товарки играть
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