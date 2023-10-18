Почему «Олд Траффорд» не примет ни одного матча Евро-2028

Было подтверждено, что Евро-2028 пройдет на территории Великобритании и Ирландии.

Стадион «Этихад» «Манчестер Сити» примет несколько матчей, но на «Олд Траффорд» игр не будет.

По данным Manchester Evening News, арена «Манчестер Юнайтед» была исключена после ряда переговоров между клубом и ФА.

«Красные дьяволы» не могут гарантировать доступность арены в 2028 году, поскольку в настоящее время разрабатываются планы по реконструкции и модернизации проблемного стадиона.

«Манчестер Юнайтед» заявил: «Мы согласились выйти из шорт-листа. Мы стремимся сохранить статус «Олд Траффорд» как крупнейшего и самого знакового клубного футбольного поля в Англии».