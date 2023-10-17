Каррагера беспокоят ноги Каземиро. Он следит за ними с прошлого сезона

Новый фетиш Джейми?

В прошлом сезоне BBC провела опрос, в котором определяли лучшего игрока «Юнайтед» − им стал Каземиро, набравший 53% голосов.

В этом году у бразильца есть некоторые трудности, так как «МЮ» продолжает играть во всех турнирах. Многие эксперты высказывают о форме Каземиро, в том числе легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Он считает, что 31-летнего хавбека «не работают ноги».

Во время разговора на YouTube-канале Covering Liverpool, эксперт Sky Sports сказал следующее: «Я думаю, что у Каземиро уже не работают ноги. Я заметил это еще в прошлом сезоне на «Энфилде», и мне не понравилось то, что я увидел.

Я вспомнил, как в прошлом году наблюдал в «Ливерпуле» за Фабиньо. Я хочу быть первым, кто это скажет, но не хочу говорить это тогда, когда все остальные говорят, что у него не работают ноги».

Будущий совладелец «МЮ» сэр Джим Рэтклифф еще в середине марта в присутствии генерального директора клуба Ричарда Арнольда и футбольного директора Джона Мерто назвал приход Каземиро «сомнительным бизнесом». Бразилец получил четырехлетний контракт с недельной зарплатой в 350 тысяч фунтов.

Экс-ассистент главного тренера «Юнайтед» Рене Меленстен также считает Каземиро слабым местом клуба.

«Тен Хан хочет оказывать большое давление, с большой интенсивностью. Как в «Аяксе». Но для этого у него нет игроков. У игроков нет менталитета постоянно давить. Каземиро с этим вообще не справляется».

А что вы думаете о форме Каземиро? Пишите в комментариях.