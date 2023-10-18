🔥🔥🔥 «Я бы хотел увидеть господина «80 млн евро» 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол!» Защитник сборной Сан-Марино жестко ответил Хейлунду
Защитник сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо отреагировал на обвинение Расмуса Хейлунда.
41-летний футболист ответил сопернику в соцсетях:
«Сегодня я прочитал, что господин «80 млн евро» жалуется из-за того, что вчера получил не самый приятный прием от защитников Сан-Марино.
Ну, дорогой, вероятно, в нынешнем футболе, где физический контакт практически исчез, ты можешь себе позволить смеяться над нами, «маленькими соперниками», с уродливыми и повторяющимися движениями или же симулировать при каждой возможности, надеясь на то, что VAR даст тебе пенальти.
Я бы хотел увидеть тебя 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол! Ты разочаровал нас, Хейлунд, удачи».
Кто прав?
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