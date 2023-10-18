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🔥🔥🔥 «Я бы хотел увидеть господина «80 млн евро» 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол!» Защитник сборной Сан-Марино жестко ответил Хейлунду

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Защитник сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо отреагировал на обвинение Расмуса Хейлунда.

41-летний футболист ответил сопернику в соцсетях:

«Сегодня я прочитал, что господин «80 млн евро» жалуется из-за того, что вчера получил не самый приятный прием от защитников Сан-Марино.

Ну, дорогой, вероятно, в нынешнем футболе, где физический контакт практически исчез, ты можешь себе позволить смеяться над нами, «маленькими соперниками», с уродливыми и повторяющимися движениями или же симулировать при каждой возможности, надеясь на то, что VAR даст тебе пенальти.

Я бы хотел увидеть тебя 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол! Ты разочаровал нас, Хейлунд, удачи».

Roberto Di Maio about last nights assault on Højlund : r/soccer

Кто прав?

5 комментариев

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Максим Кириченко
явно фол был прямая красная
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Игрок777
Против Ковтуна и Горлуковича 😅
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Effenberg 11
15 лет назад футбол как раз и стал состоять из симулянтов. Тогда уж 80-е, или 90-е
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BAGRAM-1989
Бить коленом по спине - это футбол? Необходимо извиниться. Он мог сломать человека.
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