🔥🔥🔥 «Я бы хотел увидеть господина «80 млн евро» 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол!» Защитник сборной Сан-Марино жестко ответил Хейлунду

Защитник сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо отреагировал на обвинение Расмуса Хейлунда.

41-летний футболист ответил сопернику в соцсетях:

«Сегодня я прочитал, что господин «80 млн евро» жалуется из-за того, что вчера получил не самый приятный прием от защитников Сан-Марино.

Ну, дорогой, вероятно, в нынешнем футболе, где физический контакт практически исчез, ты можешь себе позволить смеяться над нами, «маленькими соперниками», с уродливыми и повторяющимися движениями или же симулировать при каждой возможности, надеясь на то, что VAR даст тебе пенальти.

Я бы хотел увидеть тебя 15 лет назад, когда только настоящие мужчины играли в футбол! Ты разочаровал нас, Хейлунд, удачи».

Кто прав?