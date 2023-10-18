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Пол Мерсон назвал ключевого игрока «МЮ» в гонке за ЛЧ

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Пол Мерсон, выступая на Sky Sports, сказал: «Если отбросить «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые в этом сезоне финишируют в двойке лидеров, то на три оставшихся места в Лиге чемпионов будут претендовать семь команд.

Так что все будет сводиться к стабильности. Все команды на данный момент могут обыграть друг друга, мы уже видели это в этом сезоне, но дело в том, кто будет последовательным.

«Манчестер Юнайтед» находится в пятерке лидеров. Мне нравится Расмус Хейлунд, он будет забивать голы, но «МЮ», как и всем претендующим на ЛЧ командам, просто необходимо добиться определенного постоянства. Давление на игроков возрастает, ведь ты играешь за один из крупнейших клубов мира».

Сейчас «Ман Юнайтед» занимает 10-е место в Премьер-лиге, набрав 12 очков в восьми матчах и имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Сможет ли Хейлунд исправить ситуацию?

Photo) Rasmus Hojlund shares positive training update amid injury recovery

1 комментарий

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Funny lepka
Ну не знаю….Все же в МЮ приличные ребята играют, вполне могут в четверку заскочить
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