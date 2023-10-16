Кэти заслужила такое прощание. На похоронах жены сэра Алекса собрались десятки легенд Премьер-лиги

Множество легенд Премьер-лиги приехали в Глазго, чтобы отдать дань уважения леди Кэти Фергюсон.

Жена сэра Алекса Кэти скончалась на прошлой неделе в возрасте 84 лет. Долгие годы она поддерживала легендарного тренера, несмотря ни на что, и была его опорой во всех начинаниях. Ее самоотверженность осталась в памяти многих, кому выпала честь поработать рядом с Фергюсоном, поэтому многие звезды приехали попрощаться с ней.

Среди скорбящих были легенда «Ливерпуля» и сборной Шотландии сэр Кенни Далглиш, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс и бывший помощник тренера «Рейнджерс» Арчи Нокс.

Естественно, на церемонию прощания приехало множество экс-игроков «Манчестер Юнайтед»: Дэвид Бекхэм, Гари Невил, Даррен Флетчер, Никки Батт, Майкл Кэррик, Пак Чжи Сон, Брайан Робсон и Стив Брюс.

Достойное прощание с самой достойной леди.