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Кэти заслужила такое прощание. На похоронах жены сэра Алекса собрались десятки легенд Премьер-лиги

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Множество легенд Премьер-лиги приехали в Глазго, чтобы отдать дань уважения леди Кэти Фергюсон.

Жена сэра Алекса Кэти скончалась на прошлой неделе в возрасте 84 лет. Долгие годы она поддерживала легендарного тренера, несмотря ни на что, и была его опорой во всех начинаниях. Ее самоотверженность осталась в памяти многих, кому выпала честь поработать рядом с Фергюсоном, поэтому многие звезды приехали попрощаться с ней.

Среди скорбящих были легенда «Ливерпуля» и сборной Шотландии сэр Кенни Далглиш, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс и бывший помощник тренера «Рейнджерс» Арчи Нокс.

Естественно, на церемонию прощания приехало множество экс-игроков «Манчестер Юнайтед»: Дэвид Бекхэм, Гари Невил, Даррен Флетчер, Никки Батт, Майкл Кэррик, Пак Чжи Сон, Брайан Робсон и Стив Брюс.

Достойное прощание с самой достойной леди.

4 комментария

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S1rAlex
Ответ Arma70@mail.ru
чего у многих настроение смотрю хорошее((
да перестань. Как это ни жестоко звучит, зачастую люди только на похоронах и встречаются. Вот и рады друг другу. К тому же, женщина ушла в почтенном возрасте, и смерть здесь не столько трагедия, сколько ожидаемый финал жизненного пути. Только бы САФ не расклеился. Пусть бы лучший тренер в истории еще застал времена сильного МЮ.
+8
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Пацанчик реальный
Молодцы,поддержали сэра Алекса!
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Arma70@mail.ru
чего у многих настроение смотрю хорошее((
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0
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a.panicheff
достойное прощание угу
негры на первой фотографии ржут
на предпоследней чел угорает вовсю
+1
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