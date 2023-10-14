Глейзеры довели шейха Джассима. Фабрицио Романо поделился инсайдом о продаже «Юнайтед»

Глейзеры с прошлого сезона ведут переговоры о продаже «Манчестер Юнайтед», а фанаты не перестают устраивать акции против американских владельцев клуба. За год тактика Глейзеров в переговорах не поменялась.

Главными участниками торгов до сегодняшнего момента оставались шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф. Похоже, скоро у британского бизнесмена не останется конкурентов. Фабрицио Романо поделился свежим инсайдом о будущем «красных дьяволов»:

«Шейх Джассим провел еще одни переговоры с семьей Глейзеров о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед». Предложение шейха Джассима снова было отклонено.

В результате шейх Джассим сообщил Глейзерам, что готов выйти из процесса [о покупке «МЮ»]».

По информации ESPN, последним предложением Джассима, которое шейх сделал Глейзерам еще в июне, составило 5 миллиардов фунтов. Катарский банкир настаивает на покупке всех акций «красных дьяволов».

Как пишет Sky Sports, Рэтклифф рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций «Юнайтед». Британец планирует приобрести 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов. При этом компания Ineos, которой владеет Рэтклифф, рассчитывает получить полный контроль над клубом к 2026 году, пишет CBS Sports.

Глейзеры когда-нибудь решатся расстаться с «МЮ»?