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Глейзеры довели шейха Джассима. Фабрицио Романо поделился инсайдом о продаже «Юнайтед»

Глейзеры
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Джим Рэтклифф
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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Глейзеры с прошлого сезона ведут переговоры о продаже «Манчестер Юнайтед», а фанаты не перестают устраивать акции против американских владельцев клуба. За год тактика Глейзеров в переговорах не поменялась.

Главными участниками торгов до сегодняшнего момента оставались шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф. Похоже, скоро у британского бизнесмена не останется конкурентов. Фабрицио Романо поделился свежим инсайдом о будущем «красных дьяволов»:

«Шейх Джассим провел еще одни переговоры с семьей Глейзеров о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед». Предложение шейха Джассима снова было отклонено.

В результате шейх Джассим сообщил Глейзерам, что готов выйти из процесса [о покупке «МЮ»]».

По информации ESPN, последним предложением Джассима, которое шейх сделал Глейзерам еще в июне, составило 5 миллиардов фунтов. Катарский банкир настаивает на покупке всех акций «красных дьяволов».

Как пишет Sky Sports, Рэтклифф рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций «Юнайтед». Британец планирует приобрести 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов. При этом компания Ineos, которой владеет Рэтклифф, рассчитывает получить полный контроль над клубом к 2026 году, пишет CBS Sports.

Глейзеры когда-нибудь решатся расстаться с «МЮ»?

5 комментариев

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Чёрный тюльпан
Бедуинская истеричка каждый раз грозиться евреям, что выйдет из из переговоров по покупке, судя по тому, что регулярно пишут, но всё что-то не выходит. Его блеф уже слишком предсказуем, да и использовать он решил против не тех ребят, их таким не проймёшь.
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Ман Сити требл.
Не продадут Глейзеры Маню никогда
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Izzatik Yusupow
Ответ Ман Сити требл.
Не продадут Глейзеры Маню никогда
никогда не говори никогда
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Stretford End
Ответ Чёрный тюльпан
Бедуинская истеричка каждый раз грозиться евреям, что выйдет из из переговоров по покупке, судя по тому, что регулярно пишут, но всё что-то не выходит. Его блеф уже слишком предсказуем, да и использовать он решил против не тех ребят, их таким не проймёшь.
тулиб, а ты всё рэтклифа ждёшь? )
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