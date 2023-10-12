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Де Хеа продолжает подогревать слухи о своем возвращении в «МЮ» - на этот раз испанец встретился с одним из игроков клуба

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Онана напрягся?

Несколько дней вратарь прибыл в Манчестер, о чем тут же сообщил в соцсетях и породил множество слухов о возвращении в клуб.

Теперь же Давид выложил фото с действующим игроком «МЮ» - Серхио Регилоном - фанаты в комментариях к фото умоляют испанца вернуться в команду.

Сам Регилон выбыл из-за небольшой травмы. По данным The Athletic, он может вернуться на поле после паузы на матчи сборных, которая продлится с 7 по 21 октября.

5 комментариев

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UKh
однозначно, лучше чем Онана
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Igor Krupkin
хоть бы вернули
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Ложный Латераль
Ответ John Doe
Не однозначно, но вторым вратарем я бы взял на пару сезонов, чтобы Онана булки не расслаблял
А первым вратарём кого подпишут тогда?
+2
-2
0
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