Де Хеа продолжает подогревать слухи о своем возвращении в «МЮ» - на этот раз испанец встретился с одним из игроков клуба

Онана напрягся?

Несколько дней вратарь прибыл в Манчестер, о чем тут же сообщил в соцсетях и породил множество слухов о возвращении в клуб.

Теперь же Давид выложил фото с действующим игроком «МЮ» - Серхио Регилоном - фанаты в комментариях к фото умоляют испанца вернуться в команду.

Сам Регилон выбыл из-за небольшой травмы. По данным The Athletic, он может вернуться на поле после паузы на матчи сборных, которая продлится с 7 по 21 октября.