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Экс-тренер «МЮ» Меленстен считает, что Варан и Каземиро «не могут справиться с темпом» АПЛ

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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен говорит, что Рафаэль Варан и Каземиро «не могут справиться с темпом» Премьер-лиги.

«У «Юнайтед» есть определенные недостатки», — сказал Меленстин ESPN. «Варан не может справиться с таким темпом. Премьер-лига динамична. Все идет со скоростью 100 километров в час.

Это большая проблема. У них нет энергии, и именно поэтому у защиты возникают проблемы».

«Он (Тен Хаг) хочет оказывать большое давление, с большой интенсивностью. Прямо как в «Аяксе». Но у него нет для этого игроков. У игроков нет менталитета, чтобы постоянно оказывать давление.

Каземиро, например, вообще с этим не справляется. Тен Хаг имеет определенное убеждение в том, как он хочет играть. Но он должен найти способы».

 

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