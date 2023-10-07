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Реакция Далота на победный гол Мактоминея четко показывает нынешнее состояние «МЮ» 😩

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Драматическая победа «Манчестер Юнайтед» над «Брентфордом» еще долго будет вспоминаться среди фанатов клуба.

Дубль Скотта Мактоминея затмил всех остальных участников матча. Но фанаты обратили внимание на «отчаянную» реакцию Диогу Далота, когда тот понял, что победа в кармане.

Обессиленный португалец рухнул на газон.

Обычно такую реакцию можно увидеть в финалах крупных турниров, но похоже, что для «МЮ» сейчас и такая победа будет большим поводов для счастья.

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