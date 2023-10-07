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«Ничья была бы справедливее»: тренер «Брентфорда» недоволен результатом в матче с «Юнайтед»

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Томас Франк
Футбол Футбол

«Юнайтед» в лучших клубных традициях обыграл «Брентфорд» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Дьяволы» нелепо пропустили гол на 26-й минуте встречи, но в концовке Тен Хаг показал классический ферги-тайм. Мактоминей сравнял на 93-й минуте, а на 97-й вырвал для «МЮ» победу.

Однако итоговым результатом остался недоволен Томас Франк. Главный тренер «Брентфорда» считает, что «Юнайтед» не заслужил победу:

«В такие моменты понимаешь, что футбол жесток. Думаю, мы многое сделали правильно здесь, на «Олд Траффорд». Провели почти идеальный первый тайм, показали высокий прессинг, хорошие контратаки и получили заслуженное преимущество.

Все знают, что на этом стадионе на тебя будет оказываться давление. На самом деле мне показалось, что мы очень хорошо оборонялись и не упустили ни одного крупного шанса... ну, до третьей минуты компенсированного времени. Проиграть матч таким образом кажется еще более жестоким. Думаю, ничья было бы более справедливым отражением игры».

Франк также попытался объяснить случившееся в концовке матча:

«Это красота футбола. Мяч упал в нужных для них местах, вот и все. Нам нужно продолжать делать то, что у нас так хорошо получалось. Нужно обращать внимание на детали. Обычно мы играем очень хорошо, только второй раз за почти три года мы проиграли, до этого ведя в счете».

Как говорится, победителей не судят.

7 комментариев

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Kerndl
Брентфорд вообще не наиграл на ничью. Забил совершенно курьезный гол, непонятно чем занимался весь матч… Манчестер лез и пытался что-то сделать, да игра ужасная, но тем не менее дьяволы наиграли на свою победу. И еще приятно, что Харри сыграл хороший матч и отдал голевую на второй гол!
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Kerndl
Ответ Чёрный тюльпан
А МЮ что создал за матч своими походами на ворота Брентфорда? Они не могли, другие не хотели. Вышел шотландец и опять на шару закинул в конце матча, что у него неоднократно получалось. Ничья была бы справедливым исходом при такой убогой игре со стороны двух команд. Давать победу МЮ только по причине того, что они там что-то пытались - это не проявление объективности, а смещение чаши весов на фактор поддержки одного из клубов.
Удары в створ 8-3;
Угловые 7-5, и тд и тп.
Вся статистика за МЮ, по всем показателям справедлива именно победа Манчестера
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Lavinka
Мяч упал в нужных для них местах, вот и все. (с)

С этого вообще выпал .
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Чёрный тюльпан
Ответ Kerndl
Брентфорд вообще не наиграл на ничью. Забил совершенно курьезный гол, непонятно чем занимался весь матч… Манчестер лез и пытался что-то сделать, да игра ужасная, но тем не менее дьяволы наиграли на свою победу. И еще приятно, что Харри сыграл хороший матч и отдал голевую на второй гол!
А МЮ что создал за матч своими походами на ворота Брентфорда? Они не могли, другие не хотели. Вышел шотландец и опять на шару закинул в конце матча, что у него неоднократно получалось. Ничья была бы справедливым исходом при такой убогой игре со стороны двух команд. Давать победу МЮ только по причине того, что они там что-то пытались - это не проявление объективности, а смещение чаши весов на фактор поддержки одного из клубов.
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Lavinka
Дааа , забили гол - сели в автобус и сидели в нём . Несправедливо !!!
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Almatinets
Франк пошел по стопам Де Зебри, не умеет проигрывать.
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Чёрный тюльпан
Ответ Kerndl
Удары в створ 8-3; Угловые 7-5, и тд и тп. Вся статистика за МЮ, по всем показателям справедлива именно победа Манчестера
xG
МЮ (1.28) - Брентфорд (0.97)
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