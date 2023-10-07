«Ничья была бы справедливее»: тренер «Брентфорда» недоволен результатом в матче с «Юнайтед»

«Юнайтед» в лучших клубных традициях обыграл «Брентфорд» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Дьяволы» нелепо пропустили гол на 26-й минуте встречи, но в концовке Тен Хаг показал классический ферги-тайм. Мактоминей сравнял на 93-й минуте, а на 97-й вырвал для «МЮ» победу.

Однако итоговым результатом остался недоволен Томас Франк. Главный тренер «Брентфорда» считает, что «Юнайтед» не заслужил победу:

«В такие моменты понимаешь, что футбол жесток. Думаю, мы многое сделали правильно здесь, на «Олд Траффорд». Провели почти идеальный первый тайм, показали высокий прессинг, хорошие контратаки и получили заслуженное преимущество.

Все знают, что на этом стадионе на тебя будет оказываться давление. На самом деле мне показалось, что мы очень хорошо оборонялись и не упустили ни одного крупного шанса... ну, до третьей минуты компенсированного времени. Проиграть матч таким образом кажется еще более жестоким. Думаю, ничья было бы более справедливым отражением игры».

Франк также попытался объяснить случившееся в концовке матча:

«Это красота футбола. Мяч упал в нужных для них местах, вот и все. Нам нужно продолжать делать то, что у нас так хорошо получалось. Нужно обращать внимание на детали. Обычно мы играем очень хорошо, только второй раз за почти три года мы проиграли, до этого ведя в счете».

Как говорится, победителей не судят.