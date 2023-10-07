Ферги-тайм на максималках. В матче с «Брентфордом» Тен Хаг повторил фирменный жест сэра Алекса, и «Юнайтед» поставил исторический рекорд
Это было нечто.
«Манчестер Юнайтед» откровенно неудачно провел большую часть встречи с «Брентфордом» на «Олд Траффорд». Манкунианцы пропустили гол в середине первого тайма после серии своих же ошибок, а потом на протяжении часа никак не могли изменить счет на табло.
Но конец матча прошел по идеальному сценарию Ферги-тайм. Тен Хаг, разозленный результатом, когда основное время близилось к концу, показал на часы, выкрикивая указания своим игрокам.
А спустя совсем немного времени главный тренер сделал замену, изменившую ход матча. На 87-й минуте вместо Софьяна Амрабата вышел Скотт Мактоминей, который смог перевернуть всю игру.
Шотландец выскочил на поле и оформил дубль в компенсированное время: на 93-й и 97-й.
После матча полузащитник признался, что толком не слышал, что ему наказал Тен Хаг, но сделал все от себя зависящее:
«Инструкции тренера? Было очень громко, болельщики подбадривали нас, так что я не мог полностью расслышать. Наверное, он сказал что-то вроде: «Иди и забивай». Это я и сделал».
Мактоминей принес «красным дьяволам» потрясающую победу (не без участия Харри Магуайра, который оформил ассист перед победным голом), и этот выигрыш стал историческим.
По данным Opta, за время существования Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал в матче, проигрывая к 90-й минуте.
Тен Хаг перенял немного магии от сэра Алекса?
Но это не отменяет паршивую игру команды и Онаны в частности!!!!
А Скотт не в первый раз спасает! Его нужно заигрывать на позицию нападающего и центрального атакующего полузащитника.