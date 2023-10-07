Ферги-тайм на максималках. В матче с «Брентфордом» Тен Хаг повторил фирменный жест сэра Алекса, и «Юнайтед» поставил исторический рекорд

Это было нечто.

«Манчестер Юнайтед» откровенно неудачно провел большую часть встречи с «Брентфордом» на «Олд Траффорд». Манкунианцы пропустили гол в середине первого тайма после серии своих же ошибок, а потом на протяжении часа никак не могли изменить счет на табло.

Но конец матча прошел по идеальному сценарию Ферги-тайм. Тен Хаг, разозленный результатом, когда основное время близилось к концу, показал на часы, выкрикивая указания своим игрокам.

А спустя совсем немного времени главный тренер сделал замену, изменившую ход матча. На 87-й минуте вместо Софьяна Амрабата вышел Скотт Мактоминей, который смог перевернуть всю игру.

Шотландец выскочил на поле и оформил дубль в компенсированное время: на 93-й и 97-й.

После матча полузащитник признался, что толком не слышал, что ему наказал Тен Хаг, но сделал все от себя зависящее:

«Инструкции тренера? Было очень громко, болельщики подбадривали нас, так что я не мог полностью расслышать. Наверное, он сказал что-то вроде: «Иди и забивай». Это я и сделал».

Мактоминей принес «красным дьяволам» потрясающую победу (не без участия Харри Магуайра, который оформил ассист перед победным голом), и этот выигрыш стал историческим.

По данным Opta, за время существования Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал в матче, проигрывая к 90-й минуте.

Тен Хаг перенял немного магии от сэра Алекса?