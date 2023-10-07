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«Юнайтед» вырвал победу в компенсированное время благодаря дублю Мактоминея. Реакция Тен Хага просто непередаваема 🤩

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Чистейший восторг.

В субботу «Юнайтед» уже традиционно страдал на «Олд Траффорд», на этот раз играя против «Брентфорда». После ошибок нескольких футболистов манкунианцев на Матиас Йенсен забил в ворота Онана в середине первого тайма.

Почти до самого конца матча команде Тен Хага не удавалось даже сравнять, но на 87-й минуте вышел Скотт Мактоминей, и изменил все. Шотландец оформил дубль в компенсированное время: на 3-й минуте он на добивании воткнул головой мяч в ворота «пчел», а на 7-й заколотил после заброса Магуайра в штрафную.

Тен Хаг, чьи нервы уже были на пределе, был в абсолютном восторге от потрясающего камбэка своих подопечных. Счастье и облегчение в одном флаконе выглядят так:

Эту победу он точно не забудет.

 

8 комментариев

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davidrigen@gmail.com
фергитайм
+13
-3
+10
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Ложный Латераль
Брендфорд с 1937 года не выигрывал на Олд Траффорд. Вопреки всем критикам, хейтерам, приколистам и тренеру, который от них по просту не успел избавиться, Магваер и Мактомини старым добрым кросс энд шутом продлили эту серию) Мактомини уровень, еще и воспитанник)
+2
0
+2
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Vasya Pechkin
аминь 🤞🙏
+2
-2
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Тимур Бадыров
Прорвало конкретно
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-1
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А.В. Бубнов
Разве это реакция...

Представь какой будет реакция у нас, когда ты свалишь наконец...
+2
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Michae17
Лицо Томаса Франка😄
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Someone from Internet
Тен Хаг напомнил
https://youtu.be/SPR1QWb1cYI?feature=shared
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Андрей Andrey
случайно)) отскочили. не забей- и уже все гнали 7 Хага 🤣🤣
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