«Юнайтед» вырвал победу в компенсированное время благодаря дублю Мактоминея. Реакция Тен Хага просто непередаваема 🤩

Чистейший восторг.

В субботу «Юнайтед» уже традиционно страдал на «Олд Траффорд», на этот раз играя против «Брентфорда». После ошибок нескольких футболистов манкунианцев на Матиас Йенсен забил в ворота Онана в середине первого тайма.

Почти до самого конца матча команде Тен Хага не удавалось даже сравнять, но на 87-й минуте вышел Скотт Мактоминей, и изменил все. Шотландец оформил дубль в компенсированное время: на 3-й минуте он на добивании воткнул головой мяч в ворота «пчел», а на 7-й заколотил после заброса Магуайра в штрафную.

Тен Хаг, чьи нервы уже были на пределе, был в абсолютном восторге от потрясающего камбэка своих подопечных. Счастье и облегчение в одном флаконе выглядят так:

Эту победу он точно не забудет.