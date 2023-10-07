Варан снова травмирован — Тен Хаг рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Брентфордом». За время в «Юнайтед» Рафаэль пропустил почти сезон

«Красные дьяволы» остались почти без защитников.

Перед матчем с «Брентфордом» Эрик тен Хаг рассказал, почему Рафаэль Варан не попал в заявку на матч:

«У него небольшая проблема. Если бы до матча было еще два или три дня, он мог бы сыграть, но в данной ситуации это невозможно».

С момента перехода на «Олд Траффорд» в 2021 году Варан пропустил 35 игр из-за травмы. В этом сезоне он уже пропустил пять матчей.

Отсутствие Варана стала еще одним ударом по составу команды Тен Хага. Француз присоединился к обширному составу травмированных защитников «красных дьяволов». В лазарете манкунианцев уже собрались Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Аарон Уан-Биссака. Серхио Регилон тоже пока не вернулся на поле, но на днях он провел первую тренировку с командой.