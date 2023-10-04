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«МЮ» действительно в глубочайшем кризисе: полупустой «Олд Траффорд» - тому подтверждение

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Похоже, веру в клуб теряют даже манчестерские болельщики.

«Манчестер Юнайтед» – единственный английский клуб без побед в Лиге чемпионов. Во вторник «Ман Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Трибуны домашнего стадиона опустели сразу после финального свистка, а некоторые фанаты ушли до окончания матча. На видео видны только турецкие болельщики.

В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.

Команда Эрика тен Хага в этом сезоне Лиги чемпионов ни разу не выиграла. У нее два поражения в двух матчах – от «Баварии» (3:4) и от «Галатасарая» (2:3). После победы «Ньюкасла» над «ПСЖ» (4:1) в среду теперь у всех английских команд, кроме «МЮ», есть хоть одна победа в сезоне ЛЧ.

«МЮ» проиграл 6 из 10 первых матчей сезона впервые с 1986 года, но букмекеры все еще верят, что команда выйдет в плей-офф ЛЧ. Выход в 1/8 финала – 1.63, на невыход – 2.28. Финишируют третьими в группе – 2.95.

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