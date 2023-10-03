Ибрагимович считает, что Тен Хаг не виноват в проблемах «МЮ». В интервью Моргану Златан объяснил, чего не хватает голландцу

Вы уже знаете, что Златан Ибрагимович дал большое интервью Пирсу Моргану, который в разговоре с экс-футболистом «МЮ» просто не мог обойти стороной фигуру Тен Хага.

Журналист попросил Златана оценить работу голландского специалиста с «красными дьяволами». Швед считает, что у Эрика недостаточно опыта для работы с «красными дьяволами»:

«Тен Хаг был в «Аяксе», я тоже был в «Аяксе». В этом клубе собраны лучшие таланты, но у них нет больших звезд. Так какой у этого тренера опыт? Он работал с молодыми талантами, а затем перешел в «Юнайтед». «Юнайтед» совсем другой клуб с точки зрения менталитета, там собраны совершенно другие игроки.

Очевидно, за «Юнайтед» играют звездные футболисты. Отношение к таким игрокам должно быть другим. Я играл и за «Аякс», и за «МЮ». Между этими клубами большая разница, я это знаю. В «Юнайтед» совершенно другая дисциплина».

Ибру перебил Морган, вспомнив, что Роналду жаловался на недостаточное уважение со стороны Тен Хага. Пирс отметил, что сейчас в похожей ситуации оказался Санчо.

Швед не стал перекладывать вину исключительно на Эрика:

«Конечно, я не знаю, что именно случилось с Санчо и Криштиану, могу получать информацию лишь со страниц газет. Но не думаю, что это тренерская ошибка. Опыт ведь нельзя купить. Нужно время, чтобы обзавестись этим опытом. Опять же, работать в «Юнайтед» и «Аяксе» – совершенно разные вещи. Думаю, в сложившихся ситуациях есть ответственность каждого.

То же самое касается результатов команды. «Юнайтед» обязан побеждать. Они должны выигрывать каждый трофей, за который сражаются. А сейчас над ними доминирует их сосед [«Ман Сити»]. Каждый несет ответственность за выполнение этих требований, не только тренер.

Им нужно снова найти правильный путь и стремиться к лучшим результатам. Нужен проект, план, которому команда сможет следовать. Такое ощущение, что они следует плану, а затем все в одно мгновение выходит из-под контроля из-за результатов. Тен Хагу нужно больше времени, чтобы понять, как тренировать большой клуб».

Морган справедливо заметил, что в «МЮ» у тренера не может быть слишком много времени на раскачку. Златан согласился:

«Да, конечно, ведь им необходимо выигрывать. Когда я был в «Милане», нужно было показывать качественную игру сразу. В «Юнайтед» то же самое. Недостаточно хорош? Окей, найдем другого. А ведь результаты говорят за себя.

Но сколько времени нужно тренеру? Я не знаю. Зависит от владельцев, от того, чего они хотят. Но если слушать фанатов, понимаешь, что времени у тебя немного, потому что им нужны победы. Они привыкли, что их команда побеждает, и они хотят того же.

Это все очень сложно, дьявол кроется в деталях. Даже когда дела идут хорошо, все равно есть проблемы и ошибки. Но на это не обращают внимания, потому что команда побеждает».

Согласны с мнением Ибрагимовича?