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Ибрагимович считает, что Тен Хаг не виноват в проблемах «МЮ». В интервью Моргану Златан объяснил, чего не хватает голландцу

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Вы уже знаете, что Златан Ибрагимович дал большое интервью Пирсу Моргану, который в разговоре с экс-футболистом «МЮ» просто не мог обойти стороной фигуру Тен Хага.

Журналист попросил Златана оценить работу голландского специалиста с «красными дьяволами». Швед считает, что у Эрика недостаточно опыта для работы с «красными дьяволами»:

«Тен Хаг был в «Аяксе», я тоже был в «Аяксе». В этом клубе собраны лучшие таланты, но у них нет больших звезд. Так какой у этого тренера опыт? Он работал с молодыми талантами, а затем перешел в «Юнайтед». «Юнайтед» совсем другой клуб с точки зрения менталитета, там собраны совершенно другие игроки.

Очевидно, за «Юнайтед» играют звездные футболисты. Отношение к таким игрокам должно быть другим. Я играл и за «Аякс», и за «МЮ». Между этими клубами большая разница, я это знаю. В «Юнайтед» совершенно другая дисциплина».

Ибру перебил Морган, вспомнив, что Роналду жаловался на недостаточное уважение со стороны Тен Хага. Пирс отметил, что сейчас в похожей ситуации оказался Санчо.

Швед не стал перекладывать вину исключительно на Эрика:

«Конечно, я не знаю, что именно случилось с Санчо и Криштиану, могу получать информацию лишь со страниц газет. Но не думаю, что это тренерская ошибка. Опыт ведь нельзя купить. Нужно время, чтобы обзавестись этим опытом. Опять же, работать в «Юнайтед» и «Аяксе» – совершенно разные вещи. Думаю, в сложившихся ситуациях есть ответственность каждого.

То же самое касается результатов команды. «Юнайтед» обязан побеждать. Они должны выигрывать каждый трофей, за который сражаются. А сейчас над ними доминирует их сосед [«Ман Сити»]. Каждый несет ответственность за выполнение этих требований, не только тренер.

Им нужно снова найти правильный путь и стремиться к лучшим результатам. Нужен проект, план, которому команда сможет следовать. Такое ощущение, что они следует плану, а затем все в одно мгновение выходит из-под контроля из-за результатов. Тен Хагу нужно больше времени, чтобы понять, как тренировать большой клуб».

Морган справедливо заметил, что в «МЮ» у тренера не может быть слишком много времени на раскачку. Златан согласился:

«Да, конечно, ведь им необходимо выигрывать. Когда я был в «Милане», нужно было показывать качественную игру сразу. В «Юнайтед» то же самое. Недостаточно хорош? Окей, найдем другого. А ведь результаты говорят за себя.

Но сколько времени нужно тренеру? Я не знаю. Зависит от владельцев, от того, чего они хотят. Но если слушать фанатов, понимаешь, что времени у тебя немного, потому что им нужны победы. Они привыкли, что их команда побеждает, и они хотят того же.

Это все очень сложно, дьявол кроется в деталях. Даже когда дела идут хорошо, все равно есть проблемы и ошибки. Но на это не обращают внимания, потому что команда побеждает».

Согласны с мнением Ибрагимовича?

6 комментариев

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Kirill_ur
Сэр Алекс тоже ведь пришел из относительно маленького клуба. Абердин пусть и стал чемпионом Шотландии, к супер-клубам он никогда не относился.

нет единого паттерна на все случаи жизни - из какого по масштабу клуба должен приходить тренер в МЮ.
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Ложный Латераль
«Но не думаю, что это тренерская ошибка» - из всего текста именно тут Ибра дипломатично ушёл от прямого ответа.

Но всю остальную часть до и после этого Златан по полочкам разложил, что тен Хагу ещё рано было совершать такой огромный скачок из Аякса, где молодые таланты, в МЮ, где уже сформировавшийся звёзды, характер которых приходится учитывать. Вина не в нем, вина на Глейзерах, кто дал поиграть братишке "сильверу" в катке на глобалах)

Но заголовок классный)
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Stretford End
Ибра не повёлся на провокатора моргана
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larissa
Ответ Ложный Латераль
«Но не думаю, что это тренерская ошибка» - из всего текста именно тут Ибра дипломатично ушёл от прямого ответа. Но всю остальную часть до и после этого Златан по полочкам разложил, что тен Хагу ещё рано было совершать такой огромный скачок из Аякса, где молодые таланты, в МЮ, где уже сформировавшийся звёзды, характер которых приходится учитывать. Вина не в нем, вина на Глейзерах, кто дал поиграть братишке "сильверу" в катке на глобалах) Но заголовок классный)
Дело не только в Тен Хаге.
Чего добились голландские тренеры за последние четверть века, чего добилась голландская тренерская школа?
Одной ЛЧ?
Маловато будет.
И вот тех самых голландских тренеров - по той самой причине, что их тренерская школа - тренерская школа середняков - давненько не приглашают в топ-клубы.
А Манчестер, к сожалению, стал середняком.
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alpa4ino86
МЮ нужен рокнрольщик, который будет безбашенные вещи с составом делать и вот тогда пойдет игра. Кто это может быть? Условный Де Дзерби например, или О Нил
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TalSer
Ответ Kirill_ur
Сэр Алекс тоже ведь пришел из относительно маленького клуба. Абердин пусть и стал чемпионом Шотландии, к супер-клубам он никогда не относился. нет единого паттерна на все случаи жизни - из какого по масштабу клуба должен приходить тренер в МЮ.
Ооооо Ферги как раз дали очень много времени на раскачку. Он первый трофей только через 4 года после прихода выиграл
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