«Тен Хаг должен уйти, он не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед». Кевин-Принс Боатенг вступился за Роналду

Экс-полузащитник «Милана» высказался по поводу результатов работы голландского тренера.

«Я думаю, ему пора уйти. То, что он сделал с Роналду и остальными ребятами… Он не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед»

Что не так в ситуации Криштиану Роналду? Представь, что у тебя есть лучший бомбардир, а ты его просто выгоняешь из команды. Выступать против лучшего игрока клуба? Так нельзя поступать. Ты должен относиться к нему с уважением».

В этом году у «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с момента создания АПЛ.

Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата. Это худший старт сезона для «МЮ» с момента создания АПЛ в сезоне-1992/93.

До этого худшими были показатели «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2019/20 при Оле-Гуннаре Сульшере. Тогда в семи турах команда выиграла два матча, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом разница мячей была «плюс 2» (9 забитых и 7 пропущенных), тогда как у команды тен Тага разница «минус 4» (7 забитых и 11 пропущенных).

С девятью очками после семи туров «Ман Юнайтед» идет 10-м в таблице АПЛ. В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Брентфорда» дома.