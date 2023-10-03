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«Тен Хаг должен уйти, он не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед». Кевин-Принс Боатенг вступился за Роналду

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Экс-полузащитник «Милана» высказался по поводу результатов работы голландского тренера.

«Я думаю, ему пора уйти. То, что он сделал с Роналду и остальными ребятами… Он не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед»

Что не так в ситуации Криштиану Роналду? Представь, что у тебя есть лучший бомбардир, а ты его просто выгоняешь из команды. Выступать против лучшего игрока клуба? Так нельзя поступать. Ты должен относиться к нему с уважением».

В этом году у «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с момента создания АПЛ.

Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата. Это худший старт сезона для «МЮ» с момента создания АПЛ в сезоне-1992/93.

До этого худшими были показатели «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2019/20 при Оле-Гуннаре Сульшере. Тогда в семи турах команда выиграла два матча, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом разница мячей была «плюс 2» (9 забитых и 7 пропущенных), тогда как у команды тен Тага разница «минус 4» (7 забитых и 11 пропущенных).

С девятью очками после семи туров «Ман Юнайтед» идет 10-м в таблице АПЛ. В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Брентфорда» дома.

5 комментариев

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Дмитрий Илющенко
Я все понимаю, результаты ужас, игры нет, поэтому заявления о будущем ТХ вполне объяснимы. Но приплетать Роналду, которого выперли явно за дело... Португалец ещё кому-то денег занёс, кроме маразматика Моргана?
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Dmitry Shaolin
Ответ Дмитрий Илющенко
Я все понимаю, результаты ужас, игры нет, поэтому заявления о будущем ТХ вполне объяснимы. Но приплетать Роналду, которого выперли явно за дело... Португалец ещё кому-то денег занёс, кроме маразматика Моргана?
потому, что выгонять его было идиотизмом
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Umar Yunuszoda
Ответ Negoro
Выгнали по делу. Он не тянул в АПЛ. Матчи с Атлетико, Шерифом и Омонией это тоже подтвердили. С таджиками пусть играет. Там его уровень.
Ты серьёзно он тащил МЮ ему был 36 а он играл лучший даже реашфорд и других остальных но песси точно там не тянул бы это 100%
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Ложный Латераль
Ответ Дмитрий Илющенко
Я все понимаю, результаты ужас, игры нет, поэтому заявления о будущем ТХ вполне объяснимы. Но приплетать Роналду, которого выперли явно за дело... Португалец ещё кому-то денег занёс, кроме маразматика Моргана?
Успокойтесь уже. Глейзеры относятся к МЮ как к бизнес проекту, вот и не обращают внимание на важность, историю, традиции. Поэтому они поддержали тен Хага в вопросе с Роналду и Де Хеа.

За такое отношение с Раулем, Касильясом и Рамосом до сих пор критикуют Переса, к примеру. Если смотреть чисто на факты, там тоже повод был их продавать. Касильсяс сдал после травмы руки, Рауль присел на банку, а Рамос просил слишком много(как Дэ Хеа). Но есть нечто большее, чем результаты. АПЛ даже Лестер выигрывал недавно, главное не результаты а гордость за свой клуб, приятное ощущение вовлечённости и общности с нечто великим, как наследие Ферги, или "БЧК" от Барсы.

Есть классная реклама Nike, где звёзды играют против своих идеальных копий-роботов. У них нет души, вот там это классно показано.

Прав ли был Тен Хаг? ну да. Прав ли был Перес? абсолютно. Но на престиже клуба это скажется очень сильно. Реал то сменил свое звёзное поколение, а вот в МЮ к Тен Хаагу не пошел ни один топ, свои знакомые плюс сбитые лётчики как Маунт.

Понимаю ваш хейт к Роналду, но то, что стало с МЮ, невозможно оправдать ничем.

Виноваты Глейзеры, ведь именно они дали полный карт-бланш тренеру, который имеет опыт только около топ клуба как Аякс и второй состав Баварии.
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