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Рафаэль Варан прокомментировал шансы «МЮ» на победу в Лиге чемпионов

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Рафаэль Варан выразил уверенность, что «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Да, я так думаю. У нас отличный состав», — сказал защитник.

«В этом соревновании нужно позаботиться о каждой детали. Важен менталитет. Нам нужно внести некоторые улучшения, мы начали сезон не так, как ожидали».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 10-е место в таблице Премьер-лиги, но это не поколебало уверенности француза.

«Нам есть над чем работать, но я все еще верю, что мы можем конкурировать с лучшими командами мира», — добавил Варан.

2 комментария

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Pushkin_CR7
🤣
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Bolvan
Рафа вот ты шутник 🤣
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