Статистика демонстрирует самую большую проблему «Юнайтед» в этом сезоне. Ровно то же самое было и в прошлом

Пора бы это решать.

«Манчестер Юнайтед» страдает от проблем с реализацией в новом сезоне. «Красные дьяволы» одержали всего три победы в семи матчах Премьер-лиги, и перевес в счете всегда был лишь в один гол.

Игроки «МЮ» забили всего шесть голов в семи турах АПЛ. Этот результат расстраивает еще больше, если учесть, что их ожидаемое количество голов (xG) составляет 11,3.

«Юнайтед» нанес 19 ударов по воротам «Кристал Пэлас», чего должно быть более чем достаточно для победы. Однако матч завершился поражением манкуанинцев со счетом 0:1.

Бруну Фернандеш продолжает отвечать за креативность команды, но его усилия ни к чему не приводят. В субботу он создал больше моментов, более точно навешивал и совершил больше успешных передач в последнюю треть, чем любой из его товарищей по команде. Однако пока ни один из игроков до сих пор не может правильно распорядиться предоставленными Бруну возможностями. Расмус Хейлунд старательно исполняет свою роль девятки, но чаще всего мяч до него просто не доходит. Вероятно, потому что команда просто не привыкла играть с чистым форвардом.

Ровно то же самое происходило и в прошлом сезоне. «Юнайтед» забил всего 58 голов за 38 туров Премьер-лиги — столько же, сколько «Брентфорд», занявший девятое место, и меньше, чем «Манчестер Сити» только в своих домашних матчах.

Смогут ли «дьяволы» найти решение своей проблемы по ходу сезона?