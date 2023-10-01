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Статистика демонстрирует самую большую проблему «Юнайтед» в этом сезоне. Ровно то же самое было и в прошлом

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Пора бы это решать.

«Манчестер Юнайтед» страдает от проблем с реализацией в новом сезоне. «Красные дьяволы» одержали всего три победы в семи матчах Премьер-лиги, и перевес в счете всегда был лишь в один гол.

Игроки «МЮ» забили всего шесть голов в семи турах АПЛ. Этот результат расстраивает еще больше, если учесть, что их ожидаемое количество голов (xG) составляет 11,3.

«Юнайтед» нанес 19 ударов по воротам «Кристал Пэлас», чего должно быть более чем достаточно для победы. Однако матч завершился поражением манкуанинцев со счетом 0:1.

Бруну Фернандеш продолжает отвечать за креативность команды, но его усилия ни к чему не приводят. В субботу он создал больше моментов, более точно навешивал и совершил больше успешных передач в последнюю треть, чем любой из его товарищей по команде. Однако пока ни один из игроков до сих пор не может правильно распорядиться предоставленными Бруну возможностями. Расмус Хейлунд старательно исполняет свою роль девятки, но чаще всего мяч до него просто не доходит. Вероятно, потому что команда просто не привыкла играть с чистым форвардом.

Ровно то же самое происходило и в прошлом сезоне. «Юнайтед» забил всего 58 голов за 38 туров Премьер-лиги — столько же, сколько «Брентфорд», занявший девятое место, и меньше, чем «Манчестер Сити» только в своих домашних матчах.

Смогут ли «дьяволы» найти решение своей проблемы по ходу сезона?

3 комментария

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Чёрный тюльпан
Можно не забивать и набирать очки, если сам не пропускаешь, поэтому главная проблема МЮ - это всё таки оборона, а также функциональная подготовка. Фергюсон завещал, что строительство команды должно начинаться с обороны, потому что она выигрывает титулы, а нападение - матчи.
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Ложный Латераль
Что бы объективно посмотреть на ситуацию, нужно представить каждого игрока МЮ в другой ТОП команде, сможет ли он сыграть за тот клуб, сядет на лавку или вовсе проиграет конкуренцию?

Мне кажется, что в другом ТОП клубе на данный момент сумели бы сыграть:
Точно: Бруну Фернандеш, Лисандро Мартинес, Каземиро
Может быть: Онана, Решфорд(с натяжкой)

Других топ игроков не вижу. И результаты тоже подстать составу и тренеру(весь этот хайп с дисциплиной и перестройкой просто пыль в глаза)

Накупились почти на пол млрд, но привезли игроков послушных, средних, что бы авторитетом ниже тренера(Каземиро не в счёт, его полписали стихийно, в первых матчах "альфач" его держал на скамейке выпуская МакТомини)

Так почему от такой команды со средним составом и средним тренером(Твенте, Утрехт, Бавария 2, Аякс) все продолжают ожидать какие то большие результаты?

Они сейчас ровно на той позиции в таблице, которую залсуживают.
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Ksandvankneshas
Не сказал бы, что у МЮ постоянно много хороших моментов, которые все игроки гробят. Всё очень натужно с созиданием. Исключение: матч с КП в кубке, где реально хорошие моменты были и их вполне нормально реализовывали.
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