Гарначо - настоящий фанат Роналду: футболки «Аль-Насра», трусы с инициалами Криша и фирменные прзднования

А вот 7-й номер аргентинцу не достался.

В недавнем матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (3:0).

Голы в составе «МЮ» забили Каземиро, Антони Марсьяль и Алехандро Гарначо. Молодой аргентинский талант является одним из самых перспективных игроков нынешнего «МЮ». Этим летом Гарначо даже хотел взять 7-й номер Роналду, но в итоге красивая цифра на спине ушла к новчику Мэйсону Маунту.

Но Гарначо и так копирует своего кумира как может - начиная от трусов и заканчивая боления за «Аль-Наср».