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Хуан Себастьян Верон женился во второй раз - его жена младше на 19 лет, болеет за «Барселону» и лично за Лео Месси

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Совет да любовь, как говорится.

Хуан Себастьян Верон женился на Валентине Мартин , с которой уже около года является постоянной парой. Об этом невеста сообщила у себя в инстаграме, опубликовав снимок, на котором она целует бывшего футболиста и держит в руке свидетельство о браке. «Любовь всей моей жизни, мой муж », — написала она.

Верон женился: кто его жена Валентина Мартин

Торжественная запланирована на 11 ноября. Для Верона это второй брак после союза с Марией Флоренсией Виначчиа, матерью его детей Лары и Дейана.

Валентине Мартин 29 лет, она на 19 моложе Верона, по профессии - юрист.

Бывшая жена Хуана Себастьяна обвинила девушку в том, что она жаждет только денег и популярности, однако сама Мария категорически опровергла это в социальных сетях: «Я не ищу ничьих денег, я юрист, много для этого училась и теперь много работаю, у меня есть свой дом и своя машина. Слава богу, меня научили, что надо работать, если хочешь чего-то добиться».

Затем она добавила: «Я безумно люблю Себу, те, кто его критикует, не знают, что он за человек».

Кстати, Мария является фанаткой «Барсы» и регулярно посещала «Камп Ноу» до начала реконструкции.

11 комментариев

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Bego Yusupov
очень крутой был футболист
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Spasibov
Пофиг на девчонку, а Верон красаучег! Вообще, конечно, мистер Стиль. И игрок был огненный!
+4
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+4
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Сергей Орлов
Ответ Bego Yusupov
очень крутой был футболист
Гениальный комментарий)
+1
0
+1
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banchik1
Ну выглядит она не как юрист, а как экскортница, если честно. Но Хуану виднее, ему свои деньги терять.
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Achilles 21
на пятой фотке как будто с подружкой на улице красных фонарей стоят, а сзади угашенный сутенёр:)
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44ndfwwgbr
Силиконовая тёлочка так себе, а Верон супер. 😆
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Спонсор из Скандинавии
На последних фото другой человек. Косметология и деньги творят чудеса.
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Hella black
Верон ведать кровь решил омолодить 😎
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Кашшай Чакырович
Верон то сам то для своих лет норм сохранился ) но а тёлочка чисто для .... ) кто бы отказался с ней пошалить ) что мужикам нужно в его возрасте )
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Bego Yusupov
Ответ Сергей Орлов
Гениальный комментарий)
ну а чё правда же)
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Bego Yusupov
Ответ Спонсор из Скандинавии
На последних фото другой человек. Косметология и деньги творят чудеса.
к сожалению
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