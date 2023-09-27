11 комментариев

Совет да любовь, как говорится.

Хуан Себастьян Верон женился на Валентине Мартин , с которой уже около года является постоянной парой. Об этом невеста сообщила у себя в инстаграме, опубликовав снимок, на котором она целует бывшего футболиста и держит в руке свидетельство о браке. «Любовь всей моей жизни, мой муж », — написала она.

Торжественная запланирована на 11 ноября. Для Верона это второй брак после союза с Марией Флоренсией Виначчиа, матерью его детей Лары и Дейана.

Валентине Мартин 29 лет, она на 19 моложе Верона, по профессии - юрист.

Бывшая жена Хуана Себастьяна обвинила девушку в том, что она жаждет только денег и популярности, однако сама Мария категорически опровергла это в социальных сетях: «Я не ищу ничьих денег, я юрист, много для этого училась и теперь много работаю, у меня есть свой дом и своя машина. Слава богу, меня научили, что надо работать, если хочешь чего-то добиться».

Затем она добавила: «Я безумно люблю Себу, те, кто его критикует, не знают, что он за человек».

Кстати, Мария является фанаткой «Барсы» и регулярно посещала «Камп Ноу» до начала реконструкции.