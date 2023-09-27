Антони возвращается в Англию, чтобы сотрудничать с полицией в связи с обвинениями в нападении на бывшую девушку.

23-летний бразильский нападающий, которому «Юнайтед» предоставил отпуск, был замечен в аэропорту Сан-Паулу перед перелетом в Испанию, а затем в Манчестер.

В ближайшие несколько дней футболист встретится с полицией, чтобы опровергнуть обвинения.

Источник сообщил: «Антони непреклонен - он не сделал ничего плохого, он позволит полиции задавать ему вопросы. Ему нечего скрывать, и он предоставит все, что они захотят увидеть, включая свой мобильный телефон. Он хочет, чтобы его оправдали как можно быстрее, чтобы он мог продолжить свою футбольную карьеру».

Бывшая возлюбленная Антони Габриэлла Каваллин обвиняет нападающего стоимостью 85 миллионов фунтов в нападении на нее 15 января в отеле Манчестера.

Футболист отрицает какие-либо правонарушения, он дал телеинтервью, в котором заявил: «Я знаю правду, и она выйдет наружу. Я никогда не совершал физического насилия, и я предоставлю доказательства».