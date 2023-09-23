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Рэшфорд дал комментарий после своей аварии. С ним все в порядке

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Маркус Рэшфорд нарушил молчание после аварии на своем Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов.

Рэшфорд написал в Instagram: «3 очка на выезде! Со мной все в порядке, ребята, спасибо за сообщения».

Перед отъездом Рэшфорд вернулся на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне с тренером команды.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, что автомобиль сильно поврежден. Полиция быстро прибыла на место происшествия, но скорая помощь не потребовалась, и никаких арестов произведено не было.

 

1 комментарий

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Руслан1313
Следственные органы клуба были на месте происшествия? Дождемся от них сообщений, то что полиция приехала и арестов не было ничего не значит!
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