Маркус Рэшфорд нарушил молчание после аварии на своем Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов.

Рэшфорд написал в Instagram: «3 очка на выезде! Со мной все в порядке, ребята, спасибо за сообщения».

Перед отъездом Рэшфорд вернулся на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне с тренером команды.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, что автомобиль сильно поврежден. Полиция быстро прибыла на место происшествия, но скорая помощь не потребовалась, и никаких арестов произведено не было.