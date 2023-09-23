Диогу Далот призвал «Манчестер Юнайтед» поддерживать высокие стандарты после победы команды над «Бернли» со счетом 1:0.

Диогу Далот поговорил с MUTV после финального свистка и сказал: «Я думаю, что сегодняшний день был грандиозным. Помимо трех очков, я думаю, что сухой результат дает нам немного дополнительной уверенности для перехода к следующим играм.

Мы пропустили много голов, и это должно заложить основу для следующей игры. Я думаю, что мы были компактной командой».

«Это стандарт, который нам нужен до конца сезона».