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«Это то, что нам нужно»: Далот требует от товарищей по «МЮ» продолжать побеждать

Диогу Далот Диогу Далот
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Диогу Далот призвал «Манчестер Юнайтед» поддерживать высокие стандарты после победы команды над «Бернли» со счетом 1:0.

Диогу Далот поговорил с MUTV после финального свистка и сказал: «Я думаю, что сегодняшний день был грандиозным. Помимо трех очков, я думаю, что сухой результат дает нам немного дополнительной уверенности для перехода к следующим играм.

Мы пропустили много голов, и это должно заложить основу для следующей игры. Я думаю, что мы были компактной командой».

«Это стандарт, который нам нужен до конца сезона».

 

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