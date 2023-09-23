Серьезный подход к делу.

Маркус Рэшфорд рассказал, что он и Расмус Хейлунд работали вместе «без ведома персонала и тренера», чтобы наладить сотрудничество в атаке.

«Юнайтед» пугающе начал новый сезон Премьер-лиги, выиграв всего два из пяти матчей. В Лиге чемпионов удовлетворительного результата добиться тоже не получилось — манкунианцы проиграли «Баварии» со счетом 3:4.

Но были на старте сезона и хорошие моменты, одним из них стало появление Расмуса Хейлунда. Форвард впечатлил болельщиков в своем дебютном матче Премьер-лиги против «Арсенала», а в ЛЧ он забил свой первый гол за команду в ворота мюнхенцев. Раньше в стане «красных дьяволов» за голы в первую очередь отвечал Маркус Рэшфорд, но теперь у него появилась подмога в лице датчанина. И англичанин очень рад этому пополнению в коллективе.

В интервью клубным медиа англичанин рассказал, что нападающие работали друг с другом перед матчем с «Бернли», чтобы сформировать идеальное партнерство:

«Мы говорили с ним. Мы проделали большую работу за пределами поля, вероятно, без ведома персонала и главного тренера. Я хочу понять его игру, а он хочет понять мою как можно быстрее».

Еще неизвестно, принесут ли секретные тренировки пары свои дивиденды на «Терф Мур», но похоже, игроки «Юнайтед» серьезно настроены переломить сложную ситуацию, сложившуюся в начале сезона.