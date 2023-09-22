Тренерское влияние.

Британский The Athletic разразился большим материалом о том, как Расмус Хейлунд переходил из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Выяснилось, что манкунианцы были не единственным претендентом на подпись датчанина. Сделку активно лоббировал Нассер Аль-Хелайфи и его «ПСЖ», однако на тот момент Хейлунд уже вовсю общался по видеосвязи с Эриком тен Хагом. Именно тренер «МЮ» − главный катализатор трансфера в АПЛ.

Как пишет источник, на момент интереса «ПСЖ» Расмус Хейлунд знал, как сильно нидерландский тренер «Юнайтед» хочет видеть его в команде. Незадолго до подписания контракта форвард вновь пообщался с Тен Хагом, который подробно разложил футболисту, как он впишется в команду.

Тренеру очень нравилось то, как нападающий раз за разом повторяет забегания вперед, его работа в прессинге и нацеленность на ворота. Тен Хагу считает, что у Хейлунда есть инстинкт «чуять» голы, а его физические данные (рост в 190 см) позволят «Юнайтед» получить что-то новое в атаке.

Эти беседы также стали для тренера возможностью изучить игрока. По мере развития разговора он убедился в сильном характере Хейлунда и в том, что он способен выдержать нагрузку, связанную с лидерством в клубе такого размера и статуса, как «Юнайтед».

Именно характер стал одной из ключевых причин, по которой Тен Хаг выбрал именно его, а не других форвардов. Нидерландец признает, что Хейлунду есть над чем работать, но рассматривает его как долгосрочного игрока для клуба. Он знает, что датчанин будет работать каждый день, чтобы реализовать свой потенциал.

Кстати, по данным все того же The Athletic, Тен Хаг хотел видеть в пару с Расмусом Хейлундом еще одного форварда, но уже с опытом игры в АПЛ. Рассматривался Харри Кейн, но спортивный директор «МЮ» Джон Мерто посчитал, что нет смысла вести переговоры с Дэниэлом Леви, так как он в любом случае установит высокую стоимость. До этого рассматривался Эван Фергюсон из «Брайтона», но это был вариант на перспективу и сам игрок решил, что для его будущего будет лучше остаться: ирландец продлился до 2028 года.

Сотрудники «МЮ» говорят, что на тренировках Расмус Хейлунд − «настоящий зверь». Первоначально Тен Хаг рассчитывал на то, что будет вводить игрока в игру постепенно, не форсируя, однако реальность оказалась такова, что он чуть ли не единственный центрфорвард команды. Похоже, что уже сейчас датчанин − ключевой игрок Манчестера.