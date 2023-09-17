Старые товарищи.

Серхио Регилон быстро освоился в Манчестере благодаря своему бывшему товарищу по «Реалу» Каземиро. Бразилец, переехавший в Англию прошлым летом, взял на себя роль проводника для старого друга.

В интервью клубным медиа Регилон рассказал, что благодаря Казе он уже чувствует себя как дома:

«У меня действительно очень много хороших воспоминаний, связанных с ним: совместные игры, тренировки и поездки. Он написал мне в первый день, когда я приехал сюда. Он сказал, что может помочь мне, если понадобится что-либо, связанное с клубом или жильем, и что он всегда рядом, что бы мне ни понадобилось. Я ему очень благодарен.

Здесь много людей, которые мне помогают. Каземиро — один из них, и ты действительно чувствуешь себя как дома, когда люди присматривают за тобой с самого первого дня. Я всегда говорил, что он лидер на поле. Он привносит столько энергии и стабильности. Я думаю, что в современном футболе очень важно иметь таких опытных игроков, как он, которые могут подтолкнуть каждого. Он образец для подражания. Трудно даже понять, с чего начать, когда говоришь о его трофеях. Боже мой!»

«Юнайтед» подписал Регилона в качестве временной замены Люку Шоу и Тиреллу Маласиа в последний день трансферного окна. У фанатов были сомнения, относительно испанского защитника, но он хорошо проявил себя в дебютном матче за «красных дьяволов» против «Брайтона», несмотря на разочаровывающий результат (1:3).