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«Он пытается быть героем»: Петер Шмейхель раскритиковал игру одного футболиста «МЮ» в матче с «Брайтоном»

Петер Шмейхель Петер Шмейхель
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В 5-м туре АПЛ «Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 1:3. Единственный гол «дьяволов» на свой счет записал Межбри, ассистентом стал Мартинес.

Но Лисандро внезапно нарвался на критику Петера Шмейхеля за игру в эпизоде со вторым пропущенным голом.

Слова датского голкипера передает издание Metro:

«Это своего рода показатель того, что сейчас происходит в «Манчестер Юнайтед», все очень индивидуально. Игроки, например, Мартинес, пытаются быть героями, забегать в штрафную и блокировать. Люди это видят. Если мы посмотрим на него в эпизоде с пропущенным мячом, то увидим, что он занимает позицию прямо на линии вратаря.

Он должен был закрываться, отобрать мяч, а не просто стоять, пытаясь блокировать удар. Ну а если хочешь заблокировать удар, не поворачивайся, стой прямо. Очевидно, что у «Манчестер Юнайтед» не все в порядке».

«Красные дьяволы» одержали две победы в пяти турах Премьер-лиги. В трех остальных играх подопечные Тен Хага уступили сопернику.

Следующий матч «МЮ» проведет в Мюнхене, где сыграет с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов.

Как вам точка зрения Шмейхеля?

2 комментария

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Антон Локтев
Ответ Ашот Оганесян
Де Хеа 😪
А причем тут он?
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