👌 Эрик тен Хаг назвал трех игроков, которые хорошо проявили себя в матче с «Брайтоном»
Эрик тен Хаг назвал имена футболистов, хорошо проявивших себя в привальном матче против «Брайтона».
«Диогу Далот играл очень хорошо. Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд были опасны.
На поле были хорошие игроки, но мы не получили желаемого результата», - заявил Эрик тен Хаг.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на «Олд Траффорд» в матче с «Брайтоном» со счетом 1:3.
Красные дьяволы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 9 очков.
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