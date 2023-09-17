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👌 Эрик тен Хаг назвал трех игроков, которые хорошо проявили себя в матче с «Брайтоном»

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Эрик тен Хаг назвал имена футболистов, хорошо проявивших себя в привальном матче против «Брайтона».

«Диогу Далот играл очень хорошо. Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд были опасны.

На поле были хорошие игроки, но мы не получили желаемого результата», - заявил Эрик тен Хаг.

Erik ten Hag admits he has a 'HELL of a job' on his hands after Man United's home loss to Brighton | Daily Mail Online

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на «Олд Траффорд» в матче с «Брайтоном» со счетом 1:3.

Красные дьяволы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 9 очков.

2 комментария

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Семён Жуйло
Аяксу нелегко победить даже Брайтон.
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Ложный Латераль
Лучшим на поле был судья, которого на поле совсем не было заметно, а это лучший комплимент арбитру. По факту из за качественной работы рефери МЮ не смог набрать никаких баллов, была бы бригада как это было в матчах против Вульфс и Ноттингема, то хотя бы ничью красные вытащили.
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