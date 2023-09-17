Эрик тен Хаг назвал имена футболистов, хорошо проявивших себя в привальном матче против «Брайтона».

«Диогу Далот играл очень хорошо. Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд были опасны.

На поле были хорошие игроки, но мы не получили желаемого результата», - заявил Эрик тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на «Олд Траффорд» в матче с «Брайтоном» со счетом 1:3.

Красные дьяволы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 9 очков.