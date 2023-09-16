По информации издания The Telegraph, Антони находился под следствием властей по обвинениям в домашнем насилии с мая 2022 года - еще до перехода в «МЮ».

Несмотря на это, через 3 месяца после первых обвинений, Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов фунтов.

The Telegraph не упоминает, знал ли клуб об обвинениях – в любом случае картина не очень приятная.

Антони отстранен от тренировок, в настоящее время он находится в Бразилии, где будет бороться, чтобы очистить свое имя.

Помимо его бывшей девушки, еще две женщины обвинили нападающего в физическом насилии и жестоком обращении.