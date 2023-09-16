United Tweets
Блог

Антони обвиняли в насилии еще до его перехода в «МЮ»

Антони Антони
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По информации издания The Telegraph, Антони находился под следствием властей по обвинениям в домашнем насилии с мая 2022 года - еще до перехода в «МЮ».

Несмотря на это, через 3 месяца после первых обвинений, Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов фунтов.

The Telegraph не упоминает, знал ли клуб об обвинениях – в любом случае картина не очень приятная.

Антони отстранен от тренировок, в настоящее время он находится в Бразилии, где будет бороться, чтобы очистить свое имя.

Помимо его бывшей девушки, еще две женщины обвинили нападающего в физическом насилии и жестоком обращении.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Респект Тен Хагу за его любовь и помощь Аяксу. Знатно развёл МЮ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий