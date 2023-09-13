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«Роналду может играть за кого угодно и сделать хет-трик»: Фергюсон в 2015 году сравнил Криша и Месси

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Сэр Алекс Фергюсон когда-то сравнил Месси и Роналду. 

«[Криштиану] Роналду может играть за «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», за кого угодно, и сделать хет-трик в игре.

Я не уверен, что Месси сможет это сделать», — сказал сэр Алекс Фергюсон BBC еще в 2015 году.

Прав ли был сэр Алекс, учитывая, что Месси после "Барсы" поиграл в "ПСЖ" и сейчас успешно играет за "Интер Майами"?

 

4 комментария

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Mr.BadGuy
Сэр другое имел ввиду. Роналдо за счет атлетизма мог бы заиграть в любой команде, в условном Текстильщике и все равно забивать, за счет игры головой или огромной скорости. Месси был бы хорош только в том команде.
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Kanonir152
Да успокойтесь уже
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Ложный Латераль
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3189450.html?sl=1

Ну вроде тут мы уже сегодня всё обсудили, зачем дублировать чужой труд)
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