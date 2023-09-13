Сэр Алекс Фергюсон когда-то сравнил Месси и Роналду.

«[Криштиану] Роналду может играть за «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», за кого угодно, и сделать хет-трик в игре.

Я не уверен, что Месси сможет это сделать», — сказал сэр Алекс Фергюсон BBC еще в 2015 году.

Прав ли был сэр Алекс, учитывая, что Месси после "Барсы" поиграл в "ПСЖ" и сейчас успешно играет за "Интер Майами"?