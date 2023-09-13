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«Мы насмотрелись на него достаточно»: болельщики «МЮ» не впечатлены игрой Мактоминея в Шотландии

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Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
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Невероятная форма Скотта Мактоминея за сборную Шотландии продолжилась на прошлой неделе, когда он забил гол в матче с Кипром.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» теперь является лучшим бомбардиром отборочных матчей Евро-2024 с шестью голами (на уровне Расмуса Хейлунда).

Тем не менее, болельщики по-прежнему хотят, чтобы он покинул клуб.

«Он не будет играть, когда есть Маунт, Эриксен или Бруну. Даже не факт, что он опережает Майну на этой позиции. Он, вероятно, третий на позиции после Каземиро и Амрабата».

«Он плохой распасовщик, технически ограничен, небрежно относится к отборам, вечно решает, что делать с мячом, когда он у него есть».

«Многие игроки показали хорошие результаты на международном уровне, но они недостаточно хороши, чтобы попасть в топ Премьер- лиги. Мы достаточно насмотрелись на МакТи. Он хороший парень».

 

9 комментариев

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Тухель
Так в чем фанаты не правы? Если бы против МЮ выходили играть соперники уровня сборной Кипра, то ок Мактоминей топарь, но против МЮ выходят лучшие футболисты мира и выставлять против Киммиха, Райса или Родри Мактоминея смешно. Это же будет просто вынос тела и минус один игрок в полузащите МЮ.
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Тухель
Ответ Ложный Латераль
А Маунт прям недосигаемый топарь)
Маунт и года не провел в составе МЮ и делать по нему хоть какие то выводы может только очень не умный человек. Игроков которым нужно было время на адаптацию в истории дофига, даже среди супер топов типа Маскерано, Модрича или Видича например. А Мактоминей в МЮ давно и ему уже не 19-20 чтобы ждать какого то роста.
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Ложный Латераль
Ответ Чёрный тюльпан
Когда Маунт хотя бы сезон проведёт, тогда и поговорим, хоть сейчас он и выглядит, как 5-е колесо, которое команде особо и не нужно. По Мактомини как раз всё уже понятно и не первый сезон, поэтому и можно такие выводы делать.
60 млн за игрока, кого нужно ждать год)
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Тухель
Ответ Ложный Латераль
Как же удобно быть фанатом МЮ нынче) Всё будет хорошо, но потом) и не поспоришь, ведь через год уже и забудутся эти комменты) Маунт провёл ровно такой же год в Челси, имел полноценную предсезонку и продолжает играть как в Челси. Чего нам от него ждать? Что бы он за полгода превратился в Биллингема?
Нет Маунт не играет как в Челси. Как и Хавертц не играет как в Челси. Их в Челси никто не использовал на позиции 8 номера. Маунта Лэмпард использовал на позиции под напом или 10, а Тухель при расстановке 3-4-2-1 в роли правого атакующего игрока или левого по обстоятельствам. Хавертца использовали так же справа или слева в нападении или вообще ЦН. Но Хавертца в роли 8 не заигрывали в Челси.
Получится что то у тен Хага или Артеты или нет об этом можно будет сказать только к концу сезона пока любые выводы это глупость, так как игроки играют не на соей позиции.
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romaroman26
Ответ Ложный Латераль
60 млн за игрока, кого нужно ждать год)
за нуньеса ливер сотку отдал, и тот толко только начинает что то показывать!
хорош акцентироваться только на мю, грилиш тоже год адаптировался а это больше сотки, и таких примеров горы
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