9 комментариев

Невероятная форма Скотта Мактоминея за сборную Шотландии продолжилась на прошлой неделе, когда он забил гол в матче с Кипром.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» теперь является лучшим бомбардиром отборочных матчей Евро-2024 с шестью голами (на уровне Расмуса Хейлунда).

Тем не менее, болельщики по-прежнему хотят, чтобы он покинул клуб.

«Он не будет играть, когда есть Маунт, Эриксен или Бруну. Даже не факт, что он опережает Майну на этой позиции. Он, вероятно, третий на позиции после Каземиро и Амрабата».

«Он плохой распасовщик, технически ограничен, небрежно относится к отборам, вечно решает, что делать с мячом, когда он у него есть».

«Многие игроки показали хорошие результаты на международном уровне, но они недостаточно хороши, чтобы попасть в топ Премьер- лиги. Мы достаточно насмотрелись на МакТи. Он хороший парень».