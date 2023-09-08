Красивый жест.

В пятницу в Нидерландах «Твенте» отправлял на заслуженную футбольную пенсию свою легенду − 37-летнего хавбека Ваута Браму.

Вполне вероятно, что вы о нем ничего не слышали, но за него говорят цифры − опорный полузащитник провел за клуб одиннадцать сезонов и 402 матча. Своей самоотдачей и преданностью футболист завоевал любовь фанатов. «Совершенный полузащитник с потрясающим мотором. Один из лучших игроков Эредивизи», − написал один из преданных фанатов «Твенте».

Для Брамы организовали шикарный прощальный матч, на который в частности прибыл главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг. Он вместе со Стивом Маклареном возглавил одну из команд.

Нидерландца поджидали у стадиона «де Гролш Весте» преданные болельщики «МЮ», которые хотели взять автограф. «Сюда приехали со всего мира, и это многое говорит о Вауте Браме как о личности», − заявил в интервью ESPN Тен Хаг.

Сама прощальная игра получилась очень трогательной: арена заполнилась до отказа (продали 23 тысячи билетов), фанаты приготовили кореографию. На поле вышли команда-чемпион Нидерландов 2010 года, дополненная обладателями Кубка 2011 года, против команды Ваута All Stars. В нее вошли футболисты всех клубов, за которые играл Брама («Зволле», «Утрехт»), и три его брата.