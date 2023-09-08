Райан разочарован молодым игроком.

Во время разговора на Youtube-канале Webby & O'Neill экс-игрок «Юнайтед» Райан Гиггз высказался о свежем конфликте между главным тренером клуба Эриком тен Хагом и хавбеком Джейдоном Санчо.

«Вызови его [Санчо] не публично и посмотри, как он отреагирует. Мы многого не знаем, но похоже, что тренер действительно испробовал на нем все, что только можно».

«Когда Джейдон пришел в клуб, я был его поклонником. Думал, что он будет прогрессировать, но этого не произошло. Тен Хаг пробовал его на разных позициях, давал время, чтобы набрать форму. Для меня публичное обращение − это, наверное, последняя попытка добиться от Санчо максимального результата».

«Санчо может отреагировать и сказать: «Хорошо, я покажу ему, на что я способен», а может дуться и, скорее всего, ничего не добиться. Теперь все зависит от него».

После того, как Тен Хаг отстранил Джейдона Санчо от участия в матче против «Арсенала», тренер заявил, что его не устраивает поведение игрока на тренировках. В ответ 23-летний игрок в социальных сетях выставил себя в роли жертвы.