Карьера Эрика Байи в «Манчестер Юнайтед» подошла к концу. Ивуариец официально перешел в «Бешикташ».

29-летний футболист обратился к фанатам, поблагодарив их за «невероятные воспоминания». Те отреагировали.

💭 Index_Wool: «Однажды я прочитал комментарий, в котором говорилось: «Он мог бы быть отличным защитником, если бы не был сумасшедшим». В этом есть смысл».

💭 Astroworlddd: «Конечно, единственный в своем роде. Жаль, что он не смог закрепиться в команде. Я думаю, что у него были все возможности, чтобы стать отличным ЦЗ».

💭 Lord_Sesshoumaru77: «У него были очень хорошие матчи, но всякий раз, когда он обретал хорошую форму, случалась травма».

💭 BlackHorse944: «Много хороших и плохих воспоминаний с тобой, Эрик. Странный персонаж. Желаю ему удачи в будущих начинаниях».

💭 Xzvasdfqwras: «Сумасшедший футболист, но травмы все испортили. Мы все будем скучать по его танцевальным движениям».

💭 Cr2152: «Он был реально монструозным защитником. Но иногда он выглядел откровенно плохо. Если бы он был более стабильным, у нас могло бы быть хорошее продолжение».