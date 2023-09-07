Команда Чемпионшипа «Бирмингем Сити» ищет нового тренера, и Уэйн Руни – главный кандидат.

По данным The Telegraph, Руни может заменить Джона Юстаса на посту тренера «Бирмингема». Несмотря на то, что команда хорошо начала сезон, новые владельцы клуба американская компания Shelby Companies Limited (SCL) хочет видеть у руля известного тренера.

Если Руни начнет работать в «Бирмингем Сити», то посотрудничает с легендой НФЛ Томом Брэди, который стал миноритарным владельцем команды из Чемпионшипа.

Руководство «Бирмингема», возможно, выбрало Руни после того, как он признался Washington Post, что разочарован тем, что «ДС Юнайтед» не предложили ему новый контракт.

«Я разочарован тем, что в течение двух месяцев со мной никто не связался. Мы хотели подписать новый контракт, все можно было обсудить. Я могу принять любую ситуацию, но я надеялся, что мы хотя бы обсудим это с клубом, но это не тот случай».

Текущий контракт Руни с клубом истекает в декабре.