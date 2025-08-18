От Хьюза до Роналду: на фоне слухов о возвращении Де Хеа в «МЮ», вспоминаем как сложились вторые этапы в клубе других «возварщенцев»

В английской прессе циркулируют слухи о возможном возвращении Давида Де Хеа в «МЮ».

После одного из худших сезонов в истории клуба руководство рассматривает варианты укрепления вратарской позиции — и имя Де Хеа было произнесено неоднократно.

34-летний голкипер продемонстрировал впечатляющую игру за «Фиорентину» в товарищеском матче против бывшей команды, впечатлив Рубена Аморима, так что сделка вполне может состояться.

На этом фоне предлагаем вспомнить, чем заканчивались истории с возвращением футболистов в «МЮ».

Криштиану Роналду

CR7 вернулся в клуб спустя 12 лет в 2021 году.

Его первый сезон был неплохим, но осенью 2022 года он покинул «МЮ», публично выступив с язвительной критикой.

Пол Скоулз

Скоулз объявил о завершении карьеры через три дня после поражения в финале Лиги чемпионов в 2011 году, но семь месяцев спустя вернулся в основной состав.

Он помог Фергюсону завоевать последний титул Премьер-лиги, прежде чем окончательно повесить бутсы на гвоздь летом 2013 года.

Марк Хьюз

Хьюз вернулся после выступлений за «Барселону» и «Баварию» в 1988 году и, пожалуй, во второй раз проявил себя ещё лучше. Он помог «Юнайтед» завоевать чемпионство в лиге, а также вдохновил команду на памятную победу в Кубке обладателей кубков в 1991 году.

Поль Погба

Поль в юности играл за молодежные команды «Юнайтед» и вернулся за рекордный для Великобритании 89 миллионов фунтов, после того как играл за «Ювентус» в Италии. Но не смог оправдать высоких ожиданий.

Погба помог «Юнайтед» завоевать несколько трофеев, но его отношение к делу вызывало вопросы, и шесть лет спустя он вернулся в свой бывший клуб в Турине.

Джонни Эванс

Пройдя все этапы на «Олд Траффорд», он вернулся в клуб в 2023 году — сначала по краткосрочному контракту, но затем он подписал годичный контракт и ещё один, прежде чем завершил карьеру прошлым летом.

Эванс помог команде выиграть Кубок Англии, что ещё больше укрепило его репутацию среди болельщиков.

Том Хитон

Начинал в «Юнайтед» и, вероятно, там же и закончит. В настоящее время является третьим вратарём клуба, но с момента возвращения летом 2021 года выходил на поле всего пару раз. Хитон играет ключевую роль в раздевалке благодаря своему опыту.

Лес Сили

Герой Кубка Англии 1990 года, Сили вернулся в клуб в январе 1993 года в качестве дублера Петера Шмейхеля.

Во время второго этапа он сыграл всего два матча за основной состав, прежде чем присоединиться к «Блэкпулу» на правах свободного агента.