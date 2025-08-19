😳 Гарначо отказал «Баварии» – ждет «Челси». Фанаты в шоке
Алехандро Гарначо продолжает испытывать терпение фанатов «МЮ».
Фабрицио Романо сообщает, что аргентинец отказался от предложения перейти в мюнхенскую «Баварию». Он хочет играть только за «Челси».
Переговоры с синими продолжаются.
А вот фанаты удивлены.
💭 «Лол, он собирается на скамейку запасных «Челси»?
💭 «Он отверг «Баварию», чтобы забивать нам».
💭 «Отказать «Баварии» – это безумие».
💭 «Он провалится везде».
💭 «Ээ… что?»
💭 «Он приколист или сумасшедший?»
Мало таких кто Баварии отказывал