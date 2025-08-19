😳 Гарначо отказал «Баварии» – ждет «Челси». Фанаты в шоке

Алехандро Гарначо продолжает испытывать терпение фанатов «МЮ».

Фабрицио Романо сообщает, что аргентинец отказался от предложения перейти в мюнхенскую «Баварию». Он хочет играть только за «Челси».

Переговоры с синими продолжаются.

А вот фанаты удивлены.

💭 «Лол, он собирается на скамейку запасных «Челси»?

💭 «Он отверг «Баварию», чтобы забивать нам».

💭 «Отказать «Баварии» – это безумие».

💭 «Он провалится везде».

💭 «Ээ… что?»

💭 «Он приколист или сумасшедший?»