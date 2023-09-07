12 комментариев

Бывшая девушка Энтони Габриэла Каваллин и ее адвокаты утверждают, что люди в «Манчестер Юнайтед» знали об обвинениях в нападении.

По данным Daily Mail, «красные дьяволы» обвиняются в «прикрытии» бразильского нападающего с тех пор, как месяц назад были выдвинуты первые обвинения.

«Манчестер Юнайтед» назвал любые обвинения в предполагаемом сокрытии событий «категорически ложными» в заявлении, сделанном в среду, к которому теперь причастна полиция Большого Манчестера.

Антони продолжает отрицать какие-либо правонарушения со своей стороны, обвиняя Каваллина во лжи.

23-летнего футболиста исключили из сборной Бразилии, а «Манчестер Юнайтед» пока проявляет осторожность.