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Бывшая девушка Антони обвиняет «Манчестер Юнайтед» в «сокрытии» обвинений в нападении

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Бывшая девушка Энтони Габриэла Каваллин и ее адвокаты утверждают, что люди в «Манчестер Юнайтед» знали об обвинениях в нападении.

По данным Daily Mail, «красные дьяволы» обвиняются в «прикрытии» бразильского нападающего с тех пор, как месяц назад были выдвинуты первые обвинения.

«Манчестер Юнайтед» назвал любые обвинения в предполагаемом сокрытии событий «категорически ложными» в заявлении, сделанном в среду, к которому теперь причастна полиция Большого Манчестера.

Антони продолжает отрицать какие-либо правонарушения со своей стороны, обвиняя Каваллина во лжи.

23-летнего футболиста исключили из сборной Бразилии, а «Манчестер Юнайтед» пока проявляет осторожность.

 

12 комментариев

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Мукунку хороший
Скромненькая..наверное кулинария,стирка и глажка её призвание)))
+9
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dmitriyshapel
Почему то ,его не так жалко как Гринвуда
+6
-2
+4
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Дмитрий Илющенко
Ответ dmitriyshapel
Почему то ,его не так жалко как Гринвуда
Yury Sin, Не заказано) В заявлении сказано, что игрок не будет "возобновлять" карьеру на Олд Траффорд, что собственно и произошло. Видимо, дальнейшее будущее Мейсона будет зависеть от уровня его игры в Хетафе и поведения по жизни
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liv6
И тут бабу понесло...
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sad
Очередная бредятина......
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WatrikVLZ
Очень жду того момента, когда этих телок за их ложь, будут очень серьезно наказывать. Вплоть до срока за решеткой!
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Вован Сидорович 136
Интересно она с самого начала расчитавала лет десять высасывать деньги или сразу насчитывала на куш
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Azam1707
По итогу Ашраф Хакими всем преподал урок, не хочешь проблем с женщинами - переписывай все на маму))))
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Леонид Ботвинник
Все идёт к тому, что при подписании контракта с игроком, просто необходимо тщательно проверять его даму. Вплоть до детектора )))
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exbmw
Береги имплантат … с детства!
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Yury Sin
Ответ dmitriyshapel
Почему то ,его не так жалко как Гринвуда
вот уж кого не должно быть точно жаль, так это Гринвуда. чел сам создал свою судьбу. Жалко,что в мю ему возвращение заказано, игрок был перспективный,но решение клуба также поддерживаю.
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Мукунку хороший
Ответ liv6
И тут бабу понесло...
Разнесло скорее)
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