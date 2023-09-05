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Каземиро проводит спорный старт сезона. По одному из показателей хавбек абсолютно худший в лиге

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Важный для футболиста его позиции.

Бразильский хавбек «Юнайтед» Каземиро выходил в стартовом составе каждого из четырех матчей клуба нового сезона. Пока футболист тяжело вкатывается в игру и за матчи против «Тоттенхэма» и «Арсенала» игрок подвергся серьезной критике.

Далеко не лучшим он был на поле и в играх против «Вулверхэмптона» и «Форест». Вполне вероятно, что у бразильца начался синдром второго сезона.

По данным WhoScored, 31-летнего игрока в этом сезоне уже 12 раз обводили с помощью дриблинга. Это худший показатель во всей АПЛ.

Прошлым летом легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал 70-миллионный трансфер Каземиро «покупкой в панике». Похоже, что на руках у Карры появился новый козырь в споре.

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