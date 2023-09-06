11 комментариев

«МЮ» думает над исключением Антони из состава команды из-за обвинений в домашнем насилии. Сборная Бразилии уже попрощалась с игроком
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность исключения Антони из основного состава команды из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает бразильское новостное издание UOL.
Как известно, обвинения в сторону игрока выдвинула его бывшая девушка Габриэла Каваллин. Сообщается, что женщина обратилась в правоохранительные органы Англии и родной Бразилии.
Первые последствия громкой истории уже обрушились на полузащитника. Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи. Об этом на своем официальном сайте заявила Бразильская конфедерация футбола.
Вслед за путевкой в национальную команду Антони может лишиться и клубной прописки. По сведениям UOL, руководство «МЮ» серьезно обсуждает возможность отстранения игрока от работы с основной командой.
Сообщается, что юридический отдел «Юнайтед» связался с адвокатом Габриэлы в Англии, чтобы назначить встречу. Сторона обвинения хочет узнать, какие действия в связи со сложившейся ситуацией намерены предпринять в Англии.
Адвокат бывшей девушки Антони заверяет, что желание Габриэлы как жертвы состоит в том, чтобы «эти события не повторились не только против нее, но и против любой женщины, против любой, кто стал жертвой преступления такого же характера».
Где-то мы это уже видели, да, Мэйсон?
На «Манчестер Юнайтед» оказывается давление с целью заставить исключить из команды Антони после того, как его убрали из сборной Бразилии. На Антони обрушили серьёзные обвинения в физическом нападении. Были заявления жертвы о том, что игрок угрожал убить её и напал на неё со стаканом.
Ой в какое неудобное положение попал МЮ🙈, тут теперь надо быть последовательным (что очень не выгодно, так как Антони стоил им больших денег) или же применить двойные стандарты, но тут уже их схавают с га@ном😁 короче покупаем попкорн и наблюдаем
Ожидание: изнасилует левый фланг соперника
Реальность: изнасилует подругу и сядет в тюрьму
Оф инфа в том,что пока дело расследуют,антони уже несколько раз говорит что она врет,он готов впринципе с любой полицией расследовать это дело,девушка обычнач эксортница,заява для вымогания денег,на опыте знаю
Доказательства самой девушки,это небольшая рана с кровью на голове и руки в пластыре.....