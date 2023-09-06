11 комментариев

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность исключения Антони из основного состава команды из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает бразильское новостное издание UOL.

Как известно, обвинения в сторону игрока выдвинула его бывшая девушка Габриэла Каваллин. Сообщается, что женщина обратилась в правоохранительные органы Англии и родной Бразилии.

Первые последствия громкой истории уже обрушились на полузащитника. Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи. Об этом на своем официальном сайте заявила Бразильская конфедерация футбола.

Вслед за путевкой в национальную команду Антони может лишиться и клубной прописки. По сведениям UOL, руководство «МЮ» серьезно обсуждает возможность отстранения игрока от работы с основной командой.

Сообщается, что юридический отдел «Юнайтед» связался с адвокатом Габриэлы в Англии, чтобы назначить встречу. Сторона обвинения хочет узнать, какие действия в связи со сложившейся ситуацией намерены предпринять в Англии.

Адвокат бывшей девушки Антони заверяет, что желание Габриэлы как жертвы состоит в том, чтобы «эти события не повторились не только против нее, но и против любой женщины, против любой, кто стал жертвой преступления такого же характера».

Где-то мы это уже видели, да, Мэйсон?