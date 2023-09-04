Хейлунд дебютировал за «Юнайтед» в матче против «Арсенала». «Дьяволы» уступили сопернику, но игрой датчанина фанаты и тренер остались довольны.

Через 10 минут после выхода на поле к Расмусу подбежал Каземиро. Бразилец очень эмоционально что-то сказал новичку, потрепав его по футболке.

Оказывается, Каземиро банально пытался замотивировать датчанина. Об этом Расмус рассказал журналистам:

«Он просто сказал что-то по-испански, vamos или что-то в этом роде. Возможно, он был рад, что я придал командной игре немного иную динамику, чем та, которую футболисты получали от Марсьяля. В конце концов, он ведь раньше не видел, как я играю. Потом он сказал, что его приятно удивил мой футбол».

Нападающий также высказался о своем дебюте за «красных дьяволов»:

«Было здорово надеть футболку и впервые сыграть за «Манчестер Юнайтед». Мы почти выиграли. Конечно, я счастлив и горжусь тем, что мой дебют состоялся. Интерес ко мне был большим, но «Манчестер Юнайтед» всегда был моим приоритетом».

Как вам дебют Хейлунда? А что думаете о таком мощном заряде мотивации от Каземиро?