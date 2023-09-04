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Что Каземиро сказал Хейлунду в матче с «Арсеналом»? Расмус все объяснил

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Хейлунд дебютировал за «Юнайтед» в матче против «Арсенала». «Дьяволы» уступили сопернику, но игрой датчанина фанаты и тренер остались довольны.

Через 10 минут после выхода на поле к Расмусу подбежал Каземиро. Бразилец очень эмоционально что-то сказал новичку, потрепав его по футболке.

Оказывается, Каземиро банально пытался замотивировать датчанина. Об этом Расмус рассказал журналистам:

«Он просто сказал что-то по-испански, vamos или что-то в этом роде. Возможно, он был рад, что я придал командной игре немного иную динамику, чем та, которую футболисты получали от Марсьяля. В конце концов, он ведь раньше не видел, как я играю. Потом он сказал, что его приятно удивил мой футбол».

Нападающий также высказался о своем дебюте за «красных дьяволов»:

«Было здорово надеть футболку и впервые сыграть за «Манчестер Юнайтед». Мы почти выиграли. Конечно, я счастлив и горжусь тем, что мой дебют состоялся. Интерес ко мне был большим, но «Манчестер Юнайтед» всегда был моим приоритетом».

Как вам дебют Хейлунда? А что думаете о таком мощном заряде мотивации от Каземиро?

4 комментария

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Steppenwolf
Да, Хейлунд визуально лучше даже по этим 20 минутам, чем то, что было на этом месте до него.
+6
0
+6
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Answer1
Оказывается?)) А мы то, все голову ломали, что же хотел Казе от Хойлуна
+2
-2
0
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red hikkikomori
Ответ Ложный Латераль
Просто смешно: МЮ подписал Амрабата не смотря на то, что во время мед.обследования выявили боли в спине😅 Весёлый сезон намечается)
Не совсем так : «Манчестер Юнайтед» во время медобследования Софьяна Амрабата обнаружил у марокканца проблему со спиной, но она оказалась незначительной, поэтом клуб в итоге одобрил сделку.

[The Athletic]
+1
-1
0
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