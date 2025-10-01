Хюрцелер о возможности возглавить «МЮ»: «Уважаю Аморима – не буду говорить о его работе или о слухах. Я счастлив в «Брайтоне»
Фабиан Хюрцелер отказался обсуждать слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианский клуб под руководством Рубена Аморима находится на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 матчах.
«Сложные решения и слухи – неотъемлемая часть нашей работы, поэтому нужно с этим смириться, с этим нужно справляться.
Но я хочу сказать, что очень уважаю Рубена Аморима, поэтому не буду говорить о его работе или о слухах, которые могут возникнуть.
Для меня большая честь быть тренером «Брайтона». Я очень счастлив в клубе, и нам еще многое предстоит сделать», – сказал главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер в интервью Sky Sports.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
