  • Хюрцелер о возможности возглавить «МЮ»: «Уважаю Аморима – не буду говорить о его работе или о слухах. Я счастлив в «Брайтоне»
Хюрцелер о возможности возглавить «МЮ»: «Уважаю Аморима – не буду говорить о его работе или о слухах. Я счастлив в «Брайтоне»

Фабиан Хюрцелер отказался обсуждать слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб под руководством Рубена Аморима находится на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 матчах.

«Сложные решения и слухи – неотъемлемая часть нашей работы, поэтому нужно с этим смириться, с этим нужно справляться.

Но я хочу сказать, что очень уважаю Рубена Аморима, поэтому не буду говорить о его работе или о слухах, которые могут возникнуть.

Для меня большая честь быть тренером «Брайтона». Я очень счастлив в клубе, и нам еще многое предстоит сделать», – сказал главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер в интервью Sky Sports.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
